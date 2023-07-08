Главные новости 8 июля, ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене, а также военные преступления российских террористов рассказывает 24 Канал.

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08:00 С начала полномасштабного вторжения прошло уже 500 дней и ночей, а победа Украины неотвратима, а вместе с ней – и крах кремлевского режима. 24 Канал вспоминает, как Украина пережила 500 дней российского вторжения и чего ждать дальше. 07:57 За сутки украинские защитники уничтожили еще 630 оккупантов и 71 единицу вражеской техники. За время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 233440 своих бойцов. Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба 07:34 США готовы предложить Украине гарантию безопасности аналогичные предоставляемым Израилю, не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс, заявил Джо Байден. По его словам, США готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины. 07:48 В Пентагоне считают, что украинское контрнаступление сейчас находится в начале середины. Операция по освобождению украинских территорий не предоставляется нашим воинам легко. 07:38 Россия атаковала Днепропетровщину. Оккупанты ударили дронами по Кривому Рогу – попали по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован.

06:41 Министр обороны Алексей Резников объяснил, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы от США. В частности, это необходимо для деоккупации наших территорий. Снаряды не будут употребляться на официально признанной местности Рф.

Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения.

Боеприпасы будут применяться только в местах скопления вражеских военных. В частности, для прорыва границ обороны агрессора с минимальным риском для жизни украинских воинов.

06:30 Генштаб ВСУ опубликовал утренний свод по ситуации на фронте. Главное из него: Враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.

Зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

05:00 Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба вместе с начальником Херсонской ОВА Александром Прокудиным посетили Посад-Покровское, Чернобаевку и Корабельный район Херсона, чтобы оценить масштабы разрушения в результате подрыва Каховской ГЭС. В Посад-Покровске 940 частных домов нуждаются в ремонте или полном восстановлении. Пока люди ждут возвращения в собственные дома, они живут в модульных домах.

В Чернобаевке продолжаются работы по восстановлению жизни в поселке. Было осмотрено 40 поврежденных частных домов. Все они подлежат полному восстановлению.

В Корабельном районе идет прием заявок на социальные выплаты для пострадавших. Всего поступило 1656 заявлений, из них денежные выплаты получили 293.

04:30 Аналитики американского Института изучения войны считают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дистанцируется от договоренностей в конфликте Путина и Пригожина, где был вероятным посредником. Он ведет свою игру. И эта игра – выжить. 03:27 Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но контролируемая. Даже если российские оккупанты переведут четвертый энергоблок в состояние "горячего останова", он не взорвется, объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

02:00 В херсонской городской военной администрации сообщили, что из-за постоянных обстрелов общины происходит значительное повреждение электросетей, особенно расположенных в прибрежных зонах города. Пока нет света: в микрорайоне "Военко" Днепровского района, под постоянным вражеским обстрелом, что затрудняет ремонт сетей и подачу электроэнергии;

на Сухарке – в связи с затоплением подстанции, из-за чего не хватает мощности для подключения всех домовладений в этом районе. Некоторая часть их заживлена по временной схеме, но, к сожалению, вторую часть невозможно подключить по такой схеме;

есть большие обрывы сетей в Текстильном после обстрелов. Там работают бригады – электроснабжение уже восстановлено.

01:51 США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины, в него вошли кассетные боеприпасы. По словам американского президента, это решение было для него "трудным".

00:58 Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал намерение Украины стать частью НАТО. По его словам, наше государство заслуживает этого. Турция ранее блокировала вступление Швеции в НАТО и поддержала присоединение Финляндии к Альянсу.