Также ожидается визит президента Зеленского и первое заседание Совета Украина – НАТО. Об этом рассказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время прессбрифинга в преддверии саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала из Брюсселя.

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Членство Украины рассмотрят

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина приблизилась к Альянсу, поскольку тесное сотрудничество продолжается с 2014 года. Глава Альянса ожидает, что в Вильнюсе лидеры примут практический пакет помощи, который приблизит Украину еще ближе к Альянсу.

По словам Столтенберга, государства-члены НАТО будут продолжать поддержку Украины, а также подробно обсудят будущее членство.

"Уверен, что также мы сможем найти возможность рассмотреть конкретный вопрос членства, но я не буду сейчас детально обсудить, какая будет терминология. Мы объявим это именно на саммите, когда все будет согласовано", – сказал глава Альянса.

Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг заявил, что до сих пор проводит консультации как с украинской стороной, так и с союзниками по коммюнике о будущем членстве Украины.

"Я уверен, что мы будем иметь очень четкий месседж. Но сначала нам нужно помнить, что все члены НАТО соглашаются, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что сначала Украине нужно победить в войне.

Йенс Столтенберг ожидает, что будут приняты четкие решения по поддержке, чтобы приблизить Киев к вступлению. В частности, это касается перехода к взаимосовместимости, а также усиления политических связей через Совет Украина – НАТО.

"Мы ожидаем конкретных решений по оперативной совместимости и другим шагам, которые помогут Украине приблизиться к членству", – сказал Столтенберг в пятницу.

Совет Украина – НАТО

Первая встреча Совета Украина-НАТО состоится во время саммита в Вильнюсе, заявил Йенс Столтенберг. Глава Альянса отметил, что ожидает, что Зеленский примет участие во время первого заседания этого Совета.

Генеральный секретарь рассказал, что Совет будет предусматривать присутствие за столом 31 члена Альянса и Украины, решения принимаются на равных. Столтенберг ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет согласовано, сколько раз будет собираться этот Совет, а также правило, что каждый член Альянса и Украина сможет собрать встречу для кризисных консультаций.

"Кроме того, Рада может принимать решения и сама же будет решать, какого рода будут эти решения. Это будет касаться и практических совместных мер, будут конкретные подкомитеты для конкретных задач – оперативная совместимость или киберугроза", – пояснил журналистам Столтенберг.

Также ожидается утверждение рабочей программы, чтобы проводить консультации и принимать совместные решения вместе.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Венгрия заблокировать заседание Совета, Столтенберг ответил, что создание этого органа продемонстрирует поддержку со стороны всех членов, а также Венгрии.

Кассетные боеприпасы для Украины

Генеральный секретарь заявил, что у Альянса сейчас нет позиции по поставке кассетных боеприпасов. Это объясняется тем, что некоторые члены НАТО подписали конвенцию по кассетным боеприпасам, а некоторые – нет. Столтенберг отметил, что решение предоставлять такой вид боеприпасов станет решением отдельных государств, а не всего блока.

"Война в Украине действительно грубая, и нам нужно помнить, что эта грубость также в том, что мы каждый день видим жертвы и раненых. Кассетные боеприпасы используются обеими сторонами – Россия использует их в агрессивной войне, вторгнувшись на территорию другой страны, а Украина, чтобы защитить себя", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Минирование ЗАЭС: реакция НАТО

НАТО активно следит за ситуацией на Запорожской АЭС и происходящим вокруг станции. Йенс Столтенберг приветствовал усилия МАГАТЭ, и отметил, что они также ответственны.

"Они сказали, что они не видят ни взрывчатки, ни каких мин на этой стадии, но также хотят иметь дополнительный доступ, чтобы проверить безопасность станции",

Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска со станции, а также не проводить атаки.

Гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь заявил, что победа Украины и поражение Путина в войне остается ключевым приоритетом для Североатлантического союза. По словам Столтенберга, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если освободит больше территорий.

"Когда война закончится, когда Украина победит, очень важно обеспечить то, чтобы Россия и Путин не смогли отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать", – пояснил генсекретарь.

По словам главы НАТО, союзники обсуждают механизмы обеспечения долгосрочного мира в Украине. В настоящее время ведутся двусторонние и многосторонние переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Предоставление оружия для Украины

Генсек заявил, что союзники НАТО постоянно поставляют большое количество вооружений и боеприпасов в Украину, в частности, через координацию со стороны военного блока. Столтенберг отметил, что военная поддержка является одним из факторов успешного контрнаступления Украины.

Однако глава Альянса подчеркнул, что все же остается большая потребность в боеприпасах и материально-техническом обеспечении различных систем. Он отметил, что украинская сторона тратит тысячи гильз ежедневно.

"Члены альянса должны принимать решение, оказывать Украине еще больше поддержки", – сказал Йенс Столтенберг.

Кроме того, Североатлантический союз начал увеличивать возможности ОПК. По словам Столтенберга, все больше членов НАТО подписали контракты по оборонной промышленности.

Россия должна вывести свои войска из Грузии

Генеральный секретарь заявил, что члены НАТО должны усилить отношения с партнерами, которые очень уязвимы от давления России. Ожидается, что в ходе саммита союзники подтвердят поддержку территориальной целостности Грузии и то, что Грузия должна самостоятельно решать свое будущее.

"Мы призываем Россию забрать свои вооруженные силы и не вмешиваться в дела Грузии, если на это нет согласия грузинского правительства. И также мы хотим, чтобы состоялась демилитаризация Абхазии и южной Осетии", – сказал Столтенберг журналистам.