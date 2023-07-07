Також очікується візит президента Зеленського і перше засідання Ради Україна – НАТО. Про це розповів Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресбрифінгу напередодні саміту у Вільнюсі. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу із Брюсселя.

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Членство України розглянуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна значно наблизилася до Альянсу, оскільки тісна співпраця триває з 2014 року. Очільник Альянсу очікує, що у Вільнюсі лідери приймуть практичний пакет допомоги, який наблизить Україну ще ближче до Альянсу.

За словами Столтенберга, держави – члени НАТО продовжуватимуть підтримку України, а також детально обговорять майбутнє членство.

" впевнений, що також ми зможемо знайти можливість розглянути конкретне питання членства, але я не буду зараз детально оговорити, яка буде термінологія. Ми оголосимо це саме на саміті, коли все буде узгоджено", – сказав очільник Альянсу.

Відповідаючи на запитання журналістів, Столтенберг заявив, що досі проводить консультації як з українською стороною, так і союзниками щодо комюніке про майбутнє членство України.

"Я впевнений, що ми будемо мати дуже чіткий меседж. Але спершу нам треба пам'ятати, що всі члени НАТО погоджуються, що двері НАТО відкриті, і Україна стане членом", – сказав Столтенберг, наголосивши, що спочатку Україні треба перемогти у війні.

Єнс Столтенберг очікує, що будуть прийняті чіткі рішення по підтримці, аби наблизити Київ до вступу. Зокрема, це стосуватиметься переходу до взаємосумісності, а також посилення політичних зв'язків через Раду Україна – НАТО.

"Ми очікуємо конкретних рішень по оперативній сумісності та інших кроках, які допоможуть Україні наблизитися до членства", – сказав Столтенберг у п'ятницю.

Рада Україна – НАТО

Перша зустріч Ради Україна – НАТО відбудеться під час саміту у Вільнюсі, заявив Єнс Столтенберг. Очільник Альянсу зазначив, що чекає, що Зеленський візьме участь під час першого засідання цієї Ради.

Генеральний секретар розповів, що Рада передбачатиме присутність за одним столом 31 члена Альянсу та України, рішення приймаються на рівних. Столтенберг очікує, що під час саміту у Вільнюсі буде узгоджено, скільки разів буде збиратися ця Рада, а також правило, що кожний член Альянсу та Україна зможе зібрати зустріч для кризових консультацій.

"Крім того, Рада може приймати рішення і сама ж вирішуватиме, якого роду будуть ці рішення. Це стосуватиметься і практичних спільних заходів, будуть конкретні підкомітети для конкретних завдань – оперативна сумісність чи кіберзагроза", – пояснив журналістам Столтенберг.

Також очікується затвердження робочої програми, аби проводити консультації та приймати спільні рішення разом.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе Угорщина заблокувати засідання Ради, Столтенберг відповів, що створення цього органу продемонструє підтримку з боку всіх членів, і навіть Угорщини.

Касетні боєприпаси для України

Генеральний секретар заявив, що в Альянсу зараз немає позиції щодо постачання касетних боєприпасів. Це пояснюється тим, що деякі члени НАТО підписали конвенцію по касетних боєприпасах, а деякі – ні. Столтенберг зазначив, що рішення надавати такий вид боєприпасів стане рішенням окремих держав, а не всього блоку.

"Війна в Україні дійсно брутальна, і нам треба пам'ятати, що ця брутальність також у тому, що ми кожного дня бачимо жертви та поранених. Касетні боєприпаси використовуються обома сторонами – Росія використовує їх в агресивній війні, вторгнувшись на територію іншої країни, а Україна, щоб захистити себе", – наголосив Єнс Столтенберг.

Мінування ЗАЕС: реакція НАТО

НАТО активно слідкує за ситуацією на Запорізькій АЕС та тим, що відбувається навколо станції. Єнс Столтенберг привітав зусилля МАГАТЕ, і зазначив, що вони також відповідальні.

"Вони сказали, що вони не бачать ні вибухівки, ні яких мін на цій стадії, але також хочуть мати додатковий доступ, щоб перевірити безпеку станції",

Єнс Столтенберг закликав Росію вивести війська зі станції, а також не проводити атаки.

Гарантії безпеки для України

Генеральний секретар заявив, що перемога України та поразка Путіна у війні залишається ключовим пріоритетом для Альянсу. За словами Столтенберга, Україна матиме сильніші позиції за столом переговорів, якщо звільнить більше територій.

"Коли війна закінчиться, коли Україна переможе, дуже важливо забезпечити те, щоб Росія та Путін не змогли перепочити, переозброїтись і знов атакувати", - пояснив генсекретар.

За словами очільника НАТО, союзники обговорюють механізми забезпечення довгострокового миру в Україні. Зараз ведуться двосторонні та багатосторонні переговори по гарантіях безпеки для України.

Надання зброї для України

Генсек заявив, що союзники НАТО постійно постачають велику кількість озброєння та боєприпасів до України, зокрема через координацію з боку воєнного блоку. Столтенберг зазначив, що воєнна підтримка є одним із чинників успішного контрнаступу України.

Проте, очільник Альянсу наголосив, що все ж таки залишається велика потреба у боєприпасах та матеріально технічного забезпечення різних систем. Він зазначив, що українська сторона витрачає тисячі гільз щоденно.

"Члени альянсу повинні приймати рішення, що надавати Україні ще більше підтримки", – сказав Єнс Столтенберг.

Крім того, Альянс почав збільшувати спроможності ОПК. За словами Столтенберга, все більше членів НАТО підписали контракти з оборонної промисловості.

Росія має вивести свої війська з Грузії

Генеральний секретар заявив, що члени НАТО повинні підсилити відносини із партнерами, які є дуже вразливими від натиску Росії. Очікується, що під час саміту союзники підтвердять підтримку щодо територіальної цілісності Грузії і те, що Грузія має самостійно вирішувати своє майбутнє.

"Ми закликаємо Росію забрати свої збройні сили й не втручатися в справи Грузії, якщо на це нема згоди грузинського уряду. І тако ж ми хочемо, щоб відбулась демілітаризація Абхазії і південної Осетії", – сказав Столтенберг журналістам.