Про головні новини 8 липня, ситуацію на фронті, в тилу і на міжнародній арені, а також воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал.

До теми Майбутнє України у НАТО: чи обговорять доленосне рішення на саміті у Вільнюсі