Про головні новини 8 липня, ситуацію на фронті, в тилу і на міжнародній арені, а також воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал.

До теми Майбутнє України у НАТО: чи обговорять доленосне рішення на саміті у Вільнюсі

06:41 Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси від США. Зокрема, це потрібно для деокупації наших територій. Снаряди не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Ми не будемо використовувати касетні боєприпаси в міських районах (містах), аби уникнути ризиків для мирного населення.

Боєприпаси застосовуватимуть тільки в місцях скупчення ворожих військових. Зокрема, для прориву рубежів оборони агресора з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

06:30 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Головне з нього: Ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя.

Зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

05:00 Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба разом з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним відвідали Посад-Покровське, Чорнобаївку та Корабельний район Херсона, аби оцінити масштаби руйнації унаслідок підриву Каховської ГЕС. У Посад-Покровську 940 приватних будинків потребують ремонту чи повної відбудови. Поки люди чекають на повернення до власних осель, вони мешкають у модульних будинках.

У Чорнобаївці тривають роботи з відновлення життя у селищі. Було оглянуто стан 40 пошкоджених приватних будинків. Всі вони підлягають повній відбудові.

В Корабельному районі триває прийом заявок на соціальні виплати для постраждалих. Всього надійшло 1656 заяв, з них грошові виплати отримали 293.

04:30 Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дистанціюється від домовленостей у конфлікті Путіна та Пригожина, де був ймовірним посередником. Натомість він веде свою гру. І ця гра – вижити. 03:27 Ситуація на Запорізькій АЕС напружена, але контрольована. Навіть якщо російські окупанти переведуть четвертий енергоблок у стан "гарячого зупину", він не вибухне, пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

02:00 В херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що через постійні обстріли громади, відбувається значне пошкодження електромереж, особливо тих, що розташовані у прибережних зонах міста. Наразі немає світла: у мікрорайоні "Воєнка" Дніпровського району, який під постійним ворожим обстрілом, що ускладнює ремонт мереж та подачу електроенергії;

на Сухарці – у зв'язку із затопленням підстанції, через що не вистачає потужності для підключення усіх домоволодінь у цьому районі. Деяка їх частина заживлена за тимчасовою схемою, але, на жаль, другу частину неможливо підключити за такою схемою;

є великі обриви мереж у селі Текстильному після обстрілів. Там працюють бригади –електропостачання вже відновлено.

01:51 США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України, до нього увійшли касетні боєприпаси. За словами американського президента, це рішення було для нього "важким".

00:58 Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав наміри України стати частиною НАТО. За його словами, наша держава заслуговує на це. Зауважимо, що Туреччина раніше блокувала вступ Швеції до НАТО і підтримала приєднання Фінляндії до Альянсу.