Но если будет решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, то уже через несколько дней они могут быть в Украине. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Могут быть отстреляны и уничтожен тот же Крымский мост. Три дня всего надо, если постараться. Через три дня ATACMS могут разрушить Крымский мост после принятия решений", – предположил Свитан.

Но чтобы отстреливать эти дальнобойные ракеты, Украине хватает высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Задание выполнять будет можно

К примеру, на аэродроме в Староконстантинове в 2018 году уже были истребители F-15. Тогда американские пилоты прилетали туда на учебу. Оккупанты атаковали этот аэродром в конце мая 2023 года. Тогда в Воздушных Силах призвали не драматизировать ситуацию и заявили, что боеспособность там будет восстановлена. Пытались россияне туда попасть и 23 июня, но силы ПВО уничтожили все ракеты.

"Он (аэродром – 24 Канал) прикрыт, значит, там можно выполнять боевые задания в полном объеме", – отметил военный эксперт.

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Как можно усилить военный потенциал

Чтобы подготовить украинских лётчиков по стандартной программе, нужно от 3 до 4 месяцев. А по ускоренной – нужно всего 2 месяца.

"Если сейчас, допустим, будет принято решение о передаче F-16, в конце лета сможем их увидеть на базе и в работе на линии фронта", – сказал лётчик-инструктор.

Впрочем, инженерский состав придется обучать до полугода, не меньше. Однако, например, иностранные граждане могут присоединиться к Интернациональному легиону. Украина может принять инженеров, техников из других стран.

"Они станут комбатантами и будут выполнять боевые задания инженеров и учить наших инженеров на нашей земле", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Если будет такая возможность в конце лета, тогда украинской армии, которая к тому времени будет уже подходить к Крыму, во время наступления будет добавлен достаточно значительный военный потенциал.

А если с соответствующей подготовкой, то этими самолетами можно будет, по крайней мере, начать работать по высотам Донбасса. По тем повышениям, чем сейчас занимаются российские войска,

– добавил Роман Свитан.

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