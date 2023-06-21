Соответствующую резолюцию поддержал комитет Палаты представителей США по иностранным делам. В ней призывают администрацию Джо Байдена предоставить нашему государству дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина просит более чем год полномасштабного вторжения.
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ATACMS критически важны
Глава комитета, республиканец Майкл Маккол сделал четкое заявление в ходе обсуждения. По его словам, ATACMS критически важны для судьбы контрнаступления ВСУ.
ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (свыше 300 километров – 24 Канал), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне,
– подчеркнул он.
Он также отметил, что администрация Байдена зря опасается. Напомним, что медлят с передачей ATACMS якобы потому, что переживают из-за того, что эти ракеты используют, чтобы атаковать Россию.
"Украина обещала не использовать их для ударов по территории России", – сказал Маккол.
Он напомнил, что наше государство уже получило дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их нам предоставила Великобритания.
При каких условиях нам дадут ATACMS
Попробовала пролить свет на этот вопрос госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, сдвиги в вопросе об этих дальнобойных ракетах зафиксировали в конце мая этого года.
Она заметила, что вместо ответа "просто забудьте об этом", появилась новая риторика. Киеву сказали, что возможность передачи ATACMS обсуждается.
Маркарова добавила, что "непреодолимых красных линий" в обсуждении передачи вооружения нашему государству нет. Именно поэтому Белый дом совместно с Киевом обсуждают множество вариантов. Следует помнить, что по некоторым пунктам нам утвердительно говорили "Нет", но впоследствии это вооружение Украина получала.
По словам госпожи посла Украины в США, чтобы наше государство получило ATACMS, необходимо будет выполнить следующие условия:
- соответствующие ракеты должны быть в наличии в США;
- наши военные должны будут овладеть новой техникой, а также пройти обучение, на что понадобится время;
- также необходимо будет интегрировать новую технику в возможности, которыми на поле боя владеет Украина;
- соответствующего вооружения должно быть достаточно, чтобы можно было продолжать его снабжать;
- вооружение должно быть как у США, так и у партнеров в наличии;
- кроме того, в Украине должен быть производственный корпус, который займется поддержкой этого вооружения;
- а еще странам нужно будет наладить процесс логистики.