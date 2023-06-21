Соответствующую резолюцию поддержал комитет Палаты представителей США по иностранным делам. В ней призывают администрацию Джо Байдена предоставить нашему государству дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина просит более чем год полномасштабного вторжения.

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ATACMS критически важны

Глава комитета, республиканец Майкл Маккол сделал четкое заявление в ходе обсуждения. По его словам, ATACMS критически важны для судьбы контрнаступления ВСУ.

ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (свыше 300 километров – 24 Канал), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне,

– подчеркнул он.

Он также отметил, что администрация Байдена зря опасается. Напомним, что медлят с передачей ATACMS якобы потому, что переживают из-за того, что эти ракеты используют, чтобы атаковать Россию.

"Украина обещала не использовать их для ударов по территории России", – сказал Маккол.

Он напомнил, что наше государство уже получило дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их нам предоставила Великобритания.

Важный момент! Чтобы в США соответствующую резолюцию приняли, необходимо, чтобы она получила поддержку Палаты представителей и Сената.

При каких условиях нам дадут ATACMS

Попробовала пролить свет на этот вопрос госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, сдвиги в вопросе об этих дальнобойных ракетах зафиксировали в конце мая этого года.

Она заметила, что вместо ответа "просто забудьте об этом", появилась новая риторика. Киеву сказали, что возможность передачи ATACMS обсуждается.

Маркарова добавила, что "непреодолимых красных линий" в обсуждении передачи вооружения нашему государству нет. Именно поэтому Белый дом совместно с Киевом обсуждают множество вариантов. Следует помнить, что по некоторым пунктам нам утвердительно говорили "Нет", но впоследствии это вооружение Украина получала.

По словам госпожи посла Украины в США, чтобы наше государство получило ATACMS, необходимо будет выполнить следующие условия: