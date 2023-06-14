Госпожа Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что обсуждение военных вопросов обычно непублично. И медийный дискурс с 2022 года существенно отличался от коммуникации между Вашингтоном и Киевом. Пока между государствами нет четких "нет" – есть много возможностей, в том числе и относительно передачи ATACMS.
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Какие факторы влияют на решение США по ATACMS
Оксана Маркарова рассказала, что сдвиги по вопросу о дальнобойных ракетах произошли в конце мая 2023 года. Тогда вместо ответа "просто забудьте об этом" в Киеве наконец-то услышали, что возможность передачи ATACMS обсуждается.
Что такое ATACMS
ATACMS – это американская баллистическая ракета класса "земля – земля". Ракеты могут достигать расстояния 300 километров, однако дальность зависит также от модификации, а их у США сейчас пять. Ракеты могут поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и пусковые установки ракет.
Посол Украины в США подчеркнула, что "непреодолимых красных линий" в обсуждении передачи вооружения нет, поэтому Белый дом и Киев обсуждают многие варианты. По некоторым пунктам украинцы сначала слышали отказ, но впоследствии Штаты все же предоставляли необходимое вооружение.
Поэтому и я, и наш президент, и вся команда постоянно отмечали то, что мы обсуждаем с нашими партнерами абсолютно все варианты. Что-то удается легче и быстрее, что-то дается, как нам, украинцам, кажется, всегда поздно, и мы хотели бы гораздо больше,
– сообщила Маркарова.
Для передачи каждого вида вооружения необходим целый набор факторов. И Оксана Маркарова подчеркнула, что политическая готовность предоставлять оружие – далеко не единственный фактор.
В частности, для передачи Украине ATACMS должны быть выполнены следующие условия:
- ракеты должны быть в наличии у США;
- украинские военные должны овладеть новой техникой и пройти обучение, что также занимает время;
- новое оружие нужно интегрировать в те возможности, которые уже есть у Украины на поле боя;
- вооружение должно быть в достаточном количестве, ведь согласование помощи потребует впоследствии постоянного его снабжения;
- вооружение должно иметься не только в США, но и у партнеров;
- в Украине должен быть производственный комплекс, чтобы поддерживать предоставленное вооружение;
- страны должны наладить логистику.
Вопрос логистики Оксана Маркарова считает одним из важнейших в вероятной передаче Украине дальнобойных ракет.
"После нашей победы будет написано очень много CaseStudy о том, как нам удалось находить, тестировать, мобилизовать и перемещать по всему миру, в Украине и внутри Украины столько оборонной помощи – это тоже своего рода уникальная операция", – заявила она.
В заключение Маркарова сообщила, что Украина работает над всеми возможностями, и когда приходится слышать "нет", дипломаты воспринимают это как дополнительную задачу превратить "нет" в "возможно", а "возможно" – в "да".
Что известно о вероятной передаче ATACMS Украине: последние новости
- Президент США Джо Байден в мае заявил, что для Украины тема дальнобойных ракет "все еще в игре", но отказался уточнять детали. Пока вопрос о передаче ATACMS все еще рассматривают.
- Михаил Подоляк убежден, что для успеха боевых действий ВСУ Украине необходимы ракеты от США. Он подчеркнул, что "каждый день, пока мы говорим об ATACMS", погибают люди.