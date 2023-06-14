Госпожа Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что обсуждение военных вопросов обычно непублично. И медийный дискурс с 2022 года существенно отличался от коммуникации между Вашингтоном и Киевом. Пока между государствами нет четких "нет" – есть много возможностей, в том числе и относительно передачи ATACMS.

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Какие факторы влияют на решение США по ATACMS

Оксана Маркарова рассказала, что сдвиги по вопросу о дальнобойных ракетах произошли в конце мая 2023 года. Тогда вместо ответа "просто забудьте об этом" в Киеве наконец-то услышали, что возможность передачи ATACMS обсуждается.

Что такое ATACMS

ATACMS – это американская баллистическая ракета класса "земля – земля". Ракеты могут достигать расстояния 300 километров, однако дальность зависит также от модификации, а их у США сейчас пять. Ракеты могут поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и пусковые установки ракет.

Посол Украины в США подчеркнула, что "непреодолимых красных линий" в обсуждении передачи вооружения нет, поэтому Белый дом и Киев обсуждают многие варианты. По некоторым пунктам украинцы сначала слышали отказ, но впоследствии Штаты все же предоставляли необходимое вооружение.

Поэтому и я, и наш президент, и вся команда постоянно отмечали то, что мы обсуждаем с нашими партнерами абсолютно все варианты. Что-то удается легче и быстрее, что-то дается, как нам, украинцам, кажется, всегда поздно, и мы хотели бы гораздо больше,

– сообщила Маркарова.

Для передачи каждого вида вооружения необходим целый набор факторов. И Оксана Маркарова подчеркнула, что политическая готовность предоставлять оружие – далеко не единственный фактор.

В частности, для передачи Украине ATACMS должны быть выполнены следующие условия:

ракеты должны быть в наличии у США;

украинские военные должны овладеть новой техникой и пройти обучение, что также занимает время;

новое оружие нужно интегрировать в те возможности, которые уже есть у Украины на поле боя;

вооружение должно быть в достаточном количестве, ведь согласование помощи потребует впоследствии постоянного его снабжения;

вооружение должно иметься не только в США, но и у партнеров;

в Украине должен быть производственный комплекс, чтобы поддерживать предоставленное вооружение;

страны должны наладить логистику.

Вопрос логистики Оксана Маркарова считает одним из важнейших в вероятной передаче Украине дальнобойных ракет.

"После нашей победы будет написано очень много CaseStudy о том, как нам удалось находить, тестировать, мобилизовать и перемещать по всему миру, в Украине и внутри Украины столько оборонной помощи – это тоже своего рода уникальная операция", – заявила она.

В заключение Маркарова сообщила, что Украина работает над всеми возможностями, и когда приходится слышать "нет", дипломаты воспринимают это как дополнительную задачу превратить "нет" в "возможно", а "возможно" – в "да".

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