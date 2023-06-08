Однако к таким заявлениям и провокациям врага следует быть готовыми. Сейчас проходят оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России и увеличением интенсивности обстрелов транспортно-логистической тыловой инфраструктуры России. Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Не нужно помогать врагу

Как подчеркнул Подоляк, Вооруженные Силы Украины ведут себя совсем иначе. Будет меньше разговоров, а больше действий.

Всю войну мы даем в прямом эфире, с определенными ограничениями, разумеется, в отличие от России. У нас с вами все, что пишут в российских пабликах и говорят в минобороны России, должно вызывать некую саркастическую иронию,

– отметил советник ОП.

Он считает, что это все фантастично. Пусть россияне себя пугают и создают максимально паническое пространство в своей стране.

"И давайте им не помогать. Не будем вступать в дискуссию, в этом нет никакого смысла. Не с кем там разговаривать, в том числе и в рамках переговорных процессов", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Четкие решения уже утверждены

Ставка Верховного Главнокомандующего уже приняла четкие решения. Президент Владимир Зеленский сказал, что уже утверждено: кто, куда и как будет двигаться.

Мне кажется, что сегодня и Минобороны, и Генштаб держат информационную ситуацию под контролем. И все это будет выглядеть достаточно эффектно и эффективно. Думаю, мы с вами будем вполне довольны, как наши ребята продвигаются вперед,

– заверил Подоляк.

В то же время следует помнить, что война – это трагедия. Речь не идет о каких-то "ивентах" или тому подобное.

"Меня расстраивает непонимание нашими партнерами, что каждый день, пока мы говорим об ATACMS, гибнет определенное количество красивых и мужественных людей. Мы не говорим о россиянах – там нет ни красивых, ни мужественных. Посмотрите, каких героев они сделали в этой войне. Для меня это – полное варварство", – резюмировал Михаил Подоляк.

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