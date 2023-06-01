Что известно о Михаиле Подоляке, его образовании, карьере, скандалах, деятельности как советника Ермака и участии в переговорах между Украиной и Россией, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Начало контрнаступления ВСУ и куда "исчез" Залужный: интервью с Михаилом Подоляком

Детство

Михаил Подоляк родился 16 февраля 1972 года. Однако данные о его месте рождения отличаются. В частности, в одних источниках указан Львов, в других – Винницкая область.

Детство и юность тогда еще будущий советник руководителя ОП провел во Львове и Нововолынске. С 1989 жил в Беларуси. Однако спустя 15 лет был депортирован.

По национальности Подоляк – украинец.

Образование и работа в журналистике

Михаил Подоляк окончил Минский медицинский университет.

В 90-х годах работал журналистом изданий "FM-бульвар", "Народная воля" и "Белорусская деловая газета", "Время".

В 2002 году на Подоляка подал иск Анатолий Тозик – глава Комитета госконтроля Беларуси из-за публикации в оппозиционной газете "Наша свобода". Он запросил 120 тысяч долларов в качестве компенсации. В августе 2002 года иск частично удовлетворил суд Московского района Минска. Подоляк должен был заплатить 2700 долларов.

В 2004 году начал работать заместителем главного редактора в оппозиционной белорусской газете "Время". Впрочем, 21 июня того же года к нему пришли сотрудники КГБ Беларуси с требованием собирать вещи.

Депортация из Беларуси

Власти Беларуси обвиняли Михаила Подоляка в том, что его журналистская деятельность якобы "противоречит интересам государственной безопасности". Тогда его и депортировали в Украину, запретив въезд в Беларусь на 5 лет.

Сам же Подоляк из оцепленного вагона на Минском вокзале успел сказать корреспонденту "Радио Свобода", что причиной депортации стали его статьи о возможностях замены Лукашенко на посту президента Беларуси.

После депортации Михаил Подоляк продолжил свою журналистскую деятельность уже в Украине. В 2005 году он работал главным редактором "Украинской правды". По данным СМИ, после статьи "Тайная вечеря" об отравлении тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко к нему пришли следователи СБУ, чтобы узнать, планирует ли еще газета выпускать подобные материалы.

Позже Подоляка даже вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру, где он выступал свидетелем по делу об отравлении Ющенко. Однако он отказался называть источники своей информации. Вторая часть статьи так и не вышла.

В 2006 году Михаил Подоляк начал работать фрилансером на информационном сайте "Обозреватель". Также он стал советником владельца издания Михаила Бродского, тогда возглавлявшего Госкомитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Через 5 лет, в декабре 2011 года, Михаил Подоляк стал шеф-редактором "Обозревателя". Впрочем, в 2013 году ушел из "Обоза".

Это любопытно! Подоляк был одним из шести журналистов, которых в 2011 году впервые пригласили на интервью Януковича в Межигорье.

Читайте также Украина сможет закончить войну еще в текущем году: Подоляк назвал главное условие

Карьера политтехнолога

В 2006 году Подоляк открыл консалтинговую компанию. Она занималась "репутационным менеджментом" и "работой с конфликтами". Кстати, клиентами фирмы были преимущественно политики из Украины, Беларуси и России.

"Радио свобода" отмечает, что в апреле 2011 года Подоляк заявил о том, что стал консультантом регионала Юрия Иванющенко, которого СМИ называют донбасским криминальным авторитетом "Юрой Енакиевским", приближенным к беглому президенту Януковичу. Михаил Подоляк был одним из спикеров на пресс-конференции, посвященной доказательствам невиновности Иванющенко.

"Бабель" отмечает, что еще один влиятельный политик, с которым СМИ связывали Подоляка, — бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин. Политтехнолога называли "смотрящим" за всеми мажоритарными округами Киева на парламентских выборах 2012 года.

По информации "Бабеля", Подоляк тогда работал с мажоритарщиком от "Партии регионов" Максимом Луцким, баллотировавшимся в Соломенском районе столицы. Однако сам Подоляк это опровергает.

В 2015 году был консультантом кандидата в мэры столицы Сергея Думчева.

По данным СМИ, в 2015 году Подоляк мог вести переговоры о сотрудничестве с представителями команды пятого президента Петра Порошенко. В частности, главой его Администрации Борисом Ложкиным и заместителем председателя фракции БПП Сергеем Березенко. Впрочем, Михаил Подоляк это тоже опроверг.

Советуем прочесть Ближайший человек к президенту и серый кардинал: биография главы ОП Андрея Ермака

Подоляк – советник главы ОП и антикризисный менеджер

В начале апреля 2020 Михаил Подоляк стал советником руководителя Офиса Президента Украины и антикризисным менеджером.

Решение присоединиться к команде Ермака сам Подоляк объяснял желанием строить "эффективное, компактное, но жесткое государство".

Свои задачи в ОП описывал так: "Оценка кризисов, качественное управление новостными и разъяснительными коммуникациями, большая открытость спикеров, увеличение числа контактов государства с журналистами, в том числе и по конфликтным кейсам".

В одном из интервью Подоляк отмечал, что практически вся медийная активность, исходящая из ОП, проходит через него.

Деятельность во время войны: переговоры с Россией, встреча с блогерами, заявления о контрнаступлении

В начале полномасштабного вторжения, с 28 февраля 2022 года, участвовал в украинско-российских переговорах. В марте заявил, что "есть место для компромисса". Однако позже отметил, что украинской делегации очень тяжело "сидеть за столом переговоров с представителями средневековья".

На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022



Подоляк на переговорах / Фото AFP

В марте 2023-го советник главы ОП провел встречу с блогерами на Банковой. По словам инфлюэнсеров, на ней обсуждали "вопрос информационной войны и мотивации населения".



Встреча Подоляка с блогерами / Фото из соцсетей

Заметим, что вскоре после встречи разгорелся скандал из-за того, что блогерша Ксюша Манекен получила отличие от ГУР МО. Однако другие блогеры и сам Подоляк заверили, что на этой встрече не вручали никаких наград.

Также следует обратить внимание на заявления советника руководителя ОП по контрнаступлению ВСУ. В частности, недавно Подоляк отметил: "Это постоянный процесс деоккупации, и определенные процессы уже происходят, такие как уничтожение линий снабжения или подрыв складов в тылу. Интенсивность растет, но это займет достаточно продолжительный период времени.

Семья и личная жизнь

О личной жизни Михаила Подоляка известно немногое. Он женат на Марии Подоляк-Дамаскиной.



Михаил Подоляк с женой Марией / фото из фейсбука Подоляка

Родной брат Михаила Владимир Подоляк – гражданин России. Там он проживает с 1987 года.

По данным СМИ, Владимир – полковник ФСБ или ГРУ минобороны России. Сам же Михаил Подоляк еще в 2021 году заявлял, что его брат уже "давно обычный военный пенсионер".

Соцсети и ютуб

Михаил Подоляк ведет страницы в соцсетях, в частности, инстаграм и фейсбук, канал в телеграме. Кроме того, советник главы ОП почти моментально реагирует в твиттере на резонансные и важные события, а также новые абсурдные заявления властей страны-агрессора.

Заметим, что на сайте 24 Канала Подоляк вел авторскую колонку. Кроме того, на нашем ютубе очень часто выходят интервью и стримы с советником главы ОП.

Обратите внимание – Интервью с Подоляком о контрнаступлении, Залужном и безумных потерях ЧВК "Вагнера": смотрите видео