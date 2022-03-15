Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он описал ситуацию с украинско-российскими переговорами по состоянию на 15 марта.

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В частности, советник главы ОП рассказал, что сегодняшний переговорный процесс был "очень сложный и вязкий".

Есть принципиальные разногласия. Но, бесспорно, есть место для компромисса,

– написал он.

Он также отметил, что переговоры продолжатся завтра, 16 марта. Однако во время перерыва работу в подгруппах продолжат, добавил Подоляк.

Крайний раунд переговоров с Россией: главное

14 марта начался четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией в видеоформате. После обсуждения стороны ушли на технический перерыв до 15 марта. Стороны договорились о создании рабочих подгрупп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сработала неплохо.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что риторика России во время переговоров меняется. Москва уже внимательнее слушает предложения Киева.

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