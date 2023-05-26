Эти и многие другие интересные темы наша Екатерина Соляр в интервью для 24 Канала обсудила с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком.

Достойно внимания Крым, Буданов и украинский Белгород: чего Путин не увидел на "карте без Украины"

Начало контрнаступления ВСУ

Говорят, что контрнаступление началось и продолжается уже несколько дней. Давайте с этого и начнем, потому что так говорю не я, а советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Так что же происходит с контрнаступлением?

Я постоянно это подчеркиваю: контрнаступление – не действие, которое началось в 12:00 какого-то дня. Я постоянно говорю о том, что мы постепенно увеличим интенсивность тех действий, которые происходят на линии фронта и особенно в последние недели, мы увеличиваем количество обстрелов тылового обеспечения российской армии, тестируем возможности оборонной системы России.

По сути для нас контрнаступление – в общем-то большое количество событий, это и накопление ресурса, и определенные действия по уничтожению стратегического или оперативно-тактического уровня. Это действия и на Бахмутском направлении – давайте смотреть, что происходит на флангах.

Я все же считаю, об этом можно говорить как о сломе системы наступления России, о котором она говорила с декабря, и об интенсификации определенных действий ВСУ по уничтожению резервов и ресурса российской армии.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Украина и события на Белгородщине

Создание "БНР" – часть украинского контрнаступления? Или мы не имеем к этому никакого отношения?

Украина не может иметь никакого отношения, нам нет смысла, потому что мы не сможем контролировать людей, которые живут в другом ценностном измерении. Мы Россию не перевоспитаем. Даже если мы зайдем, у нас не хватит ресурсов для контроля диких людей.

Нам нет смысла заходить на территорию России, сражаться мы не будем на территории России. Мы это постоянно партнерам объясняем. Для нас очень важно максимально уничтожить боеспособные части России на оккупированной территории, они потом пойдут на свои территории и там начнутся хаотические процессы трансформации политической системы. То есть эти самые бунты на разных уровнях.

Что происходит сейчас в Белгороде – это уже другая история. Если подготовка к контрнаступлению или даже определенные действия с точки зрения уничтожения российской оккупационной администрации мы проводим, то в Белгороде сегодня работают граждане, для того чтобы заявить о своей альтернативной России, своем альтернативном видении будущего России и они, на мой взгляд, проводят это максимально эффективно.

Конечно, мы за этим наблюдаем. Я скажу, что это система. Это не первое мероприятие российских добровольческих отрядов, которые создают граждане на территории России. Они продемонстрировали:

Первое – действия такого разрушительного характера точно будут на российской территории. И они будут организованы гражданами, подчеркиваю, России – не террористами, не украинскими боевиками, как об этом говорит российская пропаганда. Исключительно гражданами России будут масштабно организованы разрушительные действия на территории России.

– действия такого разрушительного характера точно будут на российской территории. И они будут организованы гражданами, подчеркиваю, России – не террористами, не украинскими боевиками, как об этом говорит российская пропаганда. Исключительно гражданами России будут масштабно организованы разрушительные действия на территории России. Второе – внутреннее пространство России абсолютно незащищено, то есть вот эта концепция – мы забираем у вас права в обмен на безопасность – не работает, никакой безопасности на территории России нет.

– внутреннее пространство России абсолютно незащищено, то есть вот эта концепция – мы забираем у вас права в обмен на безопасность – не работает, никакой безопасности на территории России нет. Третье – Россия находится, имею в виду руководство на разных уровнях, в крайне эффективном паническом состоянии и не может принимать соответствующие антикризисные решения. Это важно.

– Россия находится, имею в виду руководство на разных уровнях, в крайне эффективном паническом состоянии и не может принимать соответствующие антикризисные решения. Это важно. Четвертое – безусловно подчеркнуто, что нет эскалации, красных линий, потому что это внутренний процесс событий в России.

Главное, что показали эти мероприятия, которые мы увидели в Белгородской области, российская армия будет воевать со своими протестными гражданами на территории России так же, как воюет в Украине.

То есть масштабно уничтожать населенные пункты, бомбардировки, артиллерийские обстрелы, то есть в паническом состоянии она будет все уничтожать, так же Белгород, Воронеж – все, что они там в приграничных областях видят, как попытки начала протестных акций. Вот это российская армия будет там уничтожать.

Поэтому гражданам России нужно отдавать себе отчет: либо они масштабно поддерживают протестное движение как таковое и минимизируют свои потери, либо они так же будут уничтожаться российскими вооруженными силами. Но уже на территории России и соответственно будут последствия, которые Украина уже видит 15 месяцев на своей территории.

Мы не имеем отношения. Наблюдаем, но запретить возвращать территории из-под путинского влияния не имеем права?

Задам встречный вопрос: почему мы должны запрещать им идти на территорию своего государства? Если они считают, что путинская вертикаль крайне отрицательна для будущего России и она убивает будущее России.

То есть чем дольше Путин находится у власти, чем дольше эта авторитарная вертикаль будет удерживать власть, тем меньше шансов у России вообще существовать. Почему мы должны им это запрещать?

Почему они не вправе бороться за свою свободу? Безусловно, мы внимательно наблюдаем, укрепляем свои границы с точки зрения против Брянской, Белгородской частично области. Безусловно, будем с симпатией относиться к протестным движениям в России.

Что касается классической российской оппозиции – любые активные протестные движения на территории России существенно ускоряют справедливый финал войны и существенно увеличивают шансы того, что Россия частично сохранится в историческом измерении.

То есть это будет существующее государство. Да, она будет иметь другой вид в политическом, с точки зрения функций будет глобально другое государство. Россия не будет сидеть за столом G8 и что-то говорить. То есть Россия не будет субъектной, какой она была для всего мира, и для Украины прежде всего, последние 20 лет.

Между тем именно поддержка активных протестных движений, которые мы с вами видели в Белгородской области, является залогом для российской оппозиции, что у нее будет определенная страна.

Если они не хотят всеобщую мобилизацию, то им здесь еще предлагала Симоньян, она сказала, что предлагает им всем по 2 часа после работы утолять снарядный голод. То есть они либо протестуют против режима, либо мобилизуются, как им предлагает это сделать Пригожин.

Кстати, Пригожин говорит, что это будет удобно для них, потому что не нужно будет идти через всю Россию для того, чтобы умереть на территории Украины. Он говорит, что это очень удобно, потому что война уже настолько близка к границам, она уже почти возле вашего дома, что вам в принципе для того, чтобы мобилизоваться, нужно выйти и сделать несколько шагов к окопу, повоевать и вернуться назад домой.

Давайте здесь правильно поставим акцент. Очень важный акцент. Это так звучит страшно на первый взгляд, но давайте говорить о следующем. Россия тоже живет в 21 веке.

Им же обещали какую-то войну и что говорили постоянно? Им говорили так: "Вы будете сидеть на диване, пить пиво, а в это время небольшое количество спецназа будет уничтожать инфраструктуру другого государства".

Им же не обещали, что они будут воевать и умирать? Нет, не обещали. Потому мотивация у них абсолютно отсутствует. Они не ограждают свою страну, свои семьи. Более того, они, безусловно, сегодня в угаре находятся патриотическом, но подсознательно они не понимают.

Как-то странно это выглядит: на нас не нападали, мы, огромная страна, напали на другую страну, насиловали, грабили, но эта страна оказывает очень эффективное сопротивление и она сегодня хочет защитить себя. То есть у них нет психологической мотивации.

О двух часах – для них не является авторитетом. Я хочу, чтобы вы поняли, что пропагандисты для России в самой России, несмотря ни на что, не являются авторитетами. Да, они их слушают, потому что они такая монополия на информации. Потому что там нет конкуренции ни политической, ни экономической уже фактически, ни информационной, ни идеологической.

Они для них не авторитеты. Совершенно точно, что они их не слушают, но они были в таком угаре. Им же обещали, говорили так: "Смотрите, у вас нет дорог, ничего нет, нет нормальных карьер – имею в виду не Москву, а в принципе всю Россию – у вас нет комфортных городов, сел. Зато у вас есть величие России. И это величие вы можете смотреть в прямом эфире, как мы, например, убиваем город Киев, Львов, а после этого – Варшаву, Вильнюс, Таллин, потом мы берем город Кишинев".

Они же хотели все это смотреть по телевизору, а не непосредственно на поле боя, поэтому никакой мотивации для них нет. Они сегодня в соответствии с количеством похоронок, которые получают, они понимают, что это дорога в один конец.

То есть ты пришел, 20 минут – и тебя уже нет. А российское государство сегодня теряет экономические возможности, рычаги и не может выплачивать социальные трансферты. Поэтому эта технология не работает. Да, они будут говорить о мобилизации, но, скорее всего, такого психологического типа действие для того, чтобы повлиять на нас с вами или на наших партнеров.

Смотрите, полгода назад, когда они начинали свою частичную мобилизацию, вышел субъект по фамилии Шойгу и сказал: "У нас мобилизационный ресурс 30 миллионов". Нет никакого мобилизационного ресурса в 30 миллионов.

Но хочу напомнить, что это война технологическая. Мы нашим партнерам объясняем, что, независимо от того, сколько они там мобилизуют, дайте нам достаточно дальнобойного оружия, чтобы далеко на подходах уничтожать. Это то, о чем мы с вами начинали говорить – классификация сегодня уничтожения и некоторые наступательные действия Украины.

Когда мы будем существенно на дальних подступах уничтожать в большом количестве, то это, безусловно, будет еще дополнительно деморализовать.

Что касается дополнительной двухчасовой работы, то это классическая Россия, лагерь, трудовой лагерь. То есть вы работаете, мы вам не платим, но вы должны быть нам благодарны за то, что мы вам даем возможность поработать дополнительно.

И, наконец, третий вариант – это очень сложная тема. Мне казалось и вам, вероятно, казалось, потому что мы логически думаем об этом, что можете выйти сегодня на протесты, можете взять даже оружие, никто вам ничего не скажет – это будет абсолютно легитимно и сможете решить наконец вопрос своего выживания. Это логично.

Но есть вопросы – это же Россия. Вы посмотрите, о чем говорит сегодня российское либеральное сообщество? Оно ищет негатив в этом и говорит: "А почему вы вообще с оружием приходите в приграничные с Украиной территории? Зачем вы это делаете?"

Это оно говорит этим добровольцам. Давайте мы с вами сделаем клубы по интересам, чайные клубы организуем в Берлине и обсудим то, как мы должны прийти к изменению политического режима в России – неважно, через какое время.

Они якобы говорят, что против войны, но не совсем против войны, потому что война должна идти так, чтобы они ничего не теряли, то есть чтобы это точно не было на территории России, немного поубивали украинцев, но главное, чтобы это не было в Белгородской области.

Нет, на мой взгляд, сегодня ключевого консенсуса в российских сообществах относительно того, что единственный вариант сохранить Россию – не важно, в каком территориальном виде – как концепцию государства, и это все-таки активно с оружием в руках заходить на территорию России и уничтожать вертикаль Путина.

Чем закончилась операция на Белгородщине: смотрите видео

Роль Бахмута в российско-украинской войне

А Пригожин говорит, что нет потерь. То есть, полная мобилизация будет, но потерь нет. Говорит: "Ну, сколько мы там в Бахмуте потеряли? 10 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными".

Даже тот, кто у него интервью брал, удивился и говорит: "Мне кажется, это впервые в истории, когда наступающая сторона потеряла меньше, чем защищавшаяся". Потому что он же сказал, что потери ВСУ при этом в 3 раза больше.

Давайте все же Пригожина выведем за скобки – человек говорит правду. Это точно человек, который выполняет свои определенные информационные задачи. Ключевое из них – это все же поддерживать на высоком уровне свой статус самой медийной персоны в войне.

Давайте опять-таки скажем, что для того сообщества в России z-патриотов, ультрапатриотов, абсолютно заинтересованных в максимально геноцидном типе войны, он пассионарное лицо, которое для них является лидерским.

Он на этом фоне абсолютно точно побеждает все другие медийные персоны, особенно, которые имеют отношение к Минобороны России. То есть о войне он понимает гораздо глубже, чем Минобороны.

Кстати, ЧВК "Вагнера" воюет гораздо профессиональнее, чем те или иные подразделения инобороны, но здесь следует сказать следующее. Оборона Бахмута – переломный момент в этой войне. 224 дня – это гораздо больше, чем оборона Сталинграда, которой гордятся любители "повторим" или "всегда снова".

Совершенно точно, что Бахмут перевернул представление наших партнеров о том, что такое российская армия, и миф о мощной российской армии. Безусловно, Бахмут точно перевернул миф о том, что Россия понимает, что она делает и у нее есть какой-то сценарий, который позволяет все же контролировать ход войны.

Бахмут позволил Украине переформатировать свою армию, насытить ее дополнительным оружием, особенно создать интегрированную систему использования разных видов национального оружия. Это очень тяжело в мирное время, а невозможно в военное, если мы не говорим об Украине. Это Бахмут все сделал.

Это фантастическое и историческое событие, зафиксированное в учебниках истории. Поэтому с точки зрения того, что было сделано непосредственно в Бахмуте на линии фронта, было уничтожено очень и очень много боеспособных частей России, наиболее боеспособных.

Прежде всего не 10 плюс 10, как говорится, а скорее 30 плюс 30. Имею в виду убитых членов непосредственно контрактников ПИК "Вагнера" 30 тысяч и непосредственно 30 тысяч зэков, которых они рекрутинговали по всей системе тюрем России.

Я не говорю о том, что были еще массово ранены, убиты ФСБшники, росгвардейцы, десантники, имеющие отношение к минобороны. Поэтому там многое потеряли. И потому Пригожин так откровенно говорит, потому что он понимает, какую кровавую цену заплатил его ПВК "Вагнер".

Нет сомнений, что Бахмут совершенно точно перевернул все в этой войне. И сегодня ожидаем нарастание аффективных последствий именно Бахмутской защиты Украины с точки зрения того, как дальше будет модерироваться эта война.

У меня нет сомнений, что дальше она будет модерироваться исключительно Украиной в полном объеме. Это не значит, что она завтра закончится. Потому что Россия должна получить несколько существенных тактических поражений, чтобы эти отрицательные наступления были массированными и все это побежало в Россию.

И тогда мне представляется, что будет еще несколько мероприятий добровольческих объединений. И эти добровольческие объединения будут существенно увеличиваться по мере того, как Россия будет получать тактические поражения.

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Вы имеете в виду, что Пригожин выходит или не выходит из Бахмута и якобы отдает его под контроль министерства обороны России?

Насчет этого выходит или не выходит. Безусловно, никто его из Бахмута в полном объеме отпускать не будет. ЧВК "Вагнера" там останутся, потому что это смертники. Они выведут на ротацию ряд своих людей, а ряд самых боеспособных людей останутся в Бахмуте. Пригожин об этом, кстати, говорил.

Также это элемент информационного давления на минобороны, которым Пригожин занимается последние полтора месяца. Он решает свои задачи и хочет оставаться в повестке дня как ключевой комментатор войны, наиболее понимающий ее и понимающий, что будет после войны.

Пригожин сегодня стал сталкером, который ускорит процесс распада российской политической элиты. И он будет эту элиту атаковать, потому что постепенно общество будет задавать вопросы: а кто в этом всем виноват? Вы же нам обещали "молниеносную" войну, в которой мы не будем терять что-либо. А мы теряем все.

Что сегодня есть у России? Она – абсолютно закрытое государство, практически изолированное от цивилизованного мира. Россия сегодня – это абсолютно отсталая страна. Мы там видим существенное уменьшение даже так называемого "параллельного импорта".

Они откровенно говорят, смотрите, нам запретили поставлять линзы, то давайте будем их просто воровать у производителей, тех брендов, которые запретили, и будем это называть "параллельным импортом".

Но даже это все уже останавливается. И Россия будет очень быстро деградировать. И там на первый план будет выходить очень много ключевых вопросов: а что дальше? Денег – нет, перспектив – нет. Либо Путин должен усилить свою вертикаль и закрутить гайки еще больше. Но у него нет ресурса для этого.

Любая власть держится на сакральности, икононичности. То есть царь должен выглядеть как икона. Сегодня же в Путине сомневаются все. В том, что он адекватен, что у него всегда есть решение, что он управляет процессами, что он вообще что-то понимает, что происходит. Он абсолютно десакрализован.

И Пригожин повышает свой "вес" на внутреннем рынке, потому что другие молчат. Тот же Патрушев должен выйти и сказать: мы считаем что Путин, не то что ошибается, а вообще глупый человек. Потому что он не понимает, что он делает. Но Патрушев, Нарышкин и другие так не поступают. Они продолжают нести чушь.

А Пригожин задает вопрос: а с какими целями мы заходили на территорию Украины и что мы получили? Мы заходили с одними целями, а из-за того, что они были не продуманы Путиным, потому что он не понимает, что делает, мы сегодня получили повышенную субъектность Украины на глобальном рынке и на внутреннем. Повышенный страх перед Украиной в России. Россия понимает, что Украину надо бояться.

Мы получили армию совсем другого уровня. Если раньше было 20 тысяч личного состава и какое-то количество советского оружия. То сегодня мы имеем 400 тысяч мотивированных людей, которые умеют очень эффективно воевать – об этом говорит сам Пригожин. Есть натовское стандартное оружие и т.д. Все, что касается русификации и всего остального вообще убито.

Пригожин говорит, что Путин – ничтожество, который совершенно не понимает, что делать дальше. И Пригожин желает зафиксировать свою субъектность. Он понимает, что это не классическая революция на верхах в Москве. А это будет много протестных, бунтарских проявлений в разных регионах. Будет происходить перераспределение имущества, влияния, можно будет грабить людей. И он хочет застолбить за собой место ключевого "перераспределителя" имущества в России.

Все, что они делали в Украине, когда грабили наши населенные пункты, Пригожин ожидает, что то же самое будет делать в России в другом масштабе. И он точно понимает, что ЧВК "Вагнера" будет в этом лидерской организацией, потому что имеет очень мощный потенциал грабить.

Вы видите в Пригожине президента временной России?

Нет. Это не тот тип человека, который может быть лидером масштабного государства. Это совсем другой уровень. Уровень человека, который может претендовать на определенную активность на определенное время.

Это классическая "черносотенная" группа, которая точно может вырезать населенные пункты, в частности в России. Но определенно не будет претендовать на базовую политическую модерацию. Это Пригожину не дадут сделать. Но он получит "в кормление" ряд регионов.

Куда "исчез" Залужный

Вопрос №1 на всех страницах российских изданий: где Залужный?

Залужный на рабочем месте. Россия всегда пытается зайти в информационную повестку дня Украины своими информационными инициативами. Они это вбрасывают. Затем мы или наши западные партнеры печатают это в газетах и это становится ключевой темой для обсуждения. Ее реально не существует.

Мы вместо того, чтобы обсуждать, что нам нужно увеличить для контрнаступления, что мы можем сделать, чтобы уменьшить влияние на глобальный рынок России, имею в виду санкции, трибунал и т.д., мы обсуждаем, есть ли на рабочем месте Залужный.

Вчера была официально Ставка Верховного Главнокомандующего, где господин Залужный объемно с другими руководителями других направлений докладывал Верховному Главнокомандующему. Он непосредственно ежедневно разговаривает с нашими партнерами по обеспечению.

Он ежедневно работает с руководителями такими как Сырский, Тарнавский и другими. Залужный напрямую общается с бригадными командирами. У него стандартная, объемная работа, которую он эффективно выполняет.

Россия все время пытается вбросить что-нибудь, чтобы доминировать. Они выходят и говорят: Залужный ранен, его нет. Где ранен? Это нонсенс. И мы начинаем это обсуждать на разных площадках. Это становится ключевым нарративом, забивающим 80% медийного пространства.

После этого выходит кто-нибудь из африканских стран и говорит: 15 месяцев войны мы не видели, но мы придумали уникальную посредническую миссию. Мы настолько способны, что считаем, что нужно немедленно остановить боевые действия без выхода россиян с территории Украины. И после этого садитесь за стол переговоров. Смотрите, какая гениальная идея. Никто до нее не додумался – только мы. И все начинают это обсуждать.

Это важно для россиян. Они насыщают наше и западное пространство подобными отсутствующими информационными поводами. Давайте не кормить троллей.

Мне нравится реакция самого господина Залужного. Он с улыбкой говорит: если я буду реагировать на каждый подобный вброс, мне некогда будет работать. Не обращайте внимания на это. Абсолютно здоровый человек со здравым смыслом здоровую позицию занимает.

Они инициируют что-то, а мы оправдываемся. Тогда все будут говорить о том, что Россия снова доминирует и дает информационные поводы. А Украина на них, как это было 30 лет...

Я хочу, чтобы мы с вами стали… Субъектами в глобальной политике мы уже стали. В дипломатии мы уже практически стали субъектами полностью. Там нужно еще работать с Латинской Америкой, Африкой, чтобы доказать, что Россия теряет субъектность и не будет такой субъектной, как была до войны. Украина, напротив, будет увеличивать субъектность.

Так давайте и в информационном пространстве не поступать так, как себя 30 лет вели. Россия что-нибудь говорила? А мы обязательно рефлексировали и говорили. Говорим о своей повестке дня. Говорим о своих инициативах, позициях, о том, куда, как и что будем делать. И почему мы с вами считаем, что интеллектуальный уровень России сегодня отсутствует.

Российская пропаганда "похоронила" Залужного: смотрите видео

Ядерное оружие в Беларуси и… в Украине?

У меня тоже есть несколько вопросов о том, что минимальное количество оружия для контрнаступления у нас есть. Это предупреждение, анонс, и что значит минимальное? И если говорим уже об оружии, то не спросить о "ядерке" – одной общей на двоих между Россией и Беларусью – я тоже не могу.

Очень четкий и простой ответ. Россия опять-таки демонстративно манифестно заключила ключевой договор, на котором базируется глобальная безопасность. Хочу, чтобы мы об этом постоянно говорили. Это важно.

Они нарушили Договор о нераспространении ядерного оружия. Потому что юридически есть субъектно две разные страны. Беларусь и Россия. Нет никакого "союзного государства". Это фикция в информационном плане, используемая для внутреннего потребления в Беларуси и России. Безусловно, они в праве это делать.

Но с точки зрения передачи ядерного оружия Россия демонстративно нарушила Договор о нераспространении ядерного оружия. И должны быть реакции международных институтов, которые занимаются глобальной ядерной безопасностью. Это первое.

Второе. Ответные реакции ядерных государств. Потому что это означает, что любое ядерное государство может передавать любому неядерному государству с сегодняшнего дня любое количество тактических, нестратегических ядерных боеголовок. Вы понимаете абсурдность этого?

На это следует реагировать не Украине. Потому что у нас своя программа в рамках конвенционной войны, которая обсуждается стандартным оружием. Мы здесь ведем себя должным образом. Абсолютно обращаем внимание на все конвенции и международное право. В частности, международное военное право.

Что касается ядерных аспектов. Надо на это обращать внимание таким странам прежде всего как США, Китай, Индия. Они должны соответствующие решения принимать. Потому что это на другом уровне идет угроза глобальной безопасности. Это не на уровне обычного оружия. Ядерные государства должны это решать.

Два вопроса. Если они так нагло нарушают, то вопрос к Украине. Не стремимся ли мы иметь ядерный потенциал? Есть ли у нас политическое стремление восстановить все это? И вопрос – то, что находится сейчас на территории Беларуси, контролировать будет все равно Россия?

Безусловно. Что такое взрослая цивилизация, взрослое государство? Это – государство, которое играет по правилам. Мы взяли на себя определенные обязательства. Есть абсолютно четкие договоренности между нами и демократическим миром о том, что мы делаем; как мы делаем; как мы относимся к ядерному оружию и так далее.

Почему нас любят? Почему мы будем увеличивать свою субъектность? Потому что мы строго соблюдаем правила поведения в глобальном мире. Для нас существует конкретика. Есть конвенционная война. Мы в пределах международного права имеем право абсолютно законно получить любые виды оружия. Приоритетно получить.

Закупить все что угодно, уничтожать все российское на своей территории, включая оккупированную, включая Крым, чтобы не было никаких там обсуждений. И это будет абсолютно поддерживаться всем миром, соблюдающим международное право. В этом мы работаем. А все остальное – информационные провокации. Потому что никто не позволит нарушать международное право.

И мы тогда не будем иметь морального права, если мы будем добровольно нарушать какие-то договоренности. Мы тогда не будем иметь морального права сказать: "А давайте вы все-таки поставите на место Россию?"

Она не может угрожать не только Украине, но и всему миру тем, что ломает глобальный ядерный каркас. Ставьте на место. Жестко ставьте. Не бойтесь, мы же показали, что в этой войне не надо бояться. Надо быстро принимать соответствующие решения.

Понимаю, что Зеленский не клонирован. Его нет в других странах. Он есть в Украине. Но по крайней мере. Делайте и принимайте соответствующие решения. Вы же подписывали большое количество меморандумов, межгосударственных договоров, структурных договоров, так или иначе описывающих, что нужно делать в ситуации, когда одна страна демонстративно нарушает ядерный статус.

И опять-таки это не к Украине. Опять-таки. Подчеркиваю. Передача Украине ядерного оружия также не решает вопрос о глобальной ядерной безопасности. Решают этот вопрос две вещи.

Первое – оружие для Украины. Потому что это – ускоренная финализация войны.

Второе – оружие для Украины. Потому что это – трибунал для России.

Здесь можно напомнить, если кто-то кричит о том, что у них ядерный потенциал, поэтому они не могут развалиться. Можем напомнить, что СССР тоже был ядерным государством. И распался. Что касается Китая. Понравится ли ему эта идея относительно ядерного оружия на территории Беларуси?

Выступление в евразийском сообществе было буквально вчера. И там президент Казахстана сказал очень важную вещь. Он, по сути, сказал, что субъектность Беларуси утрачена. Потому что это одна система, два государства, ядерное оружие одно на двоих.

Вы знаете, я не готов сказать относительно Китая. Потому что они все-таки должны для себя решить, являются ли они субъектным глобальным политическим игроком или стоят в стороне от происходящего.

Но это точно будет бумерангом бить по ним. В том числе и по репутации Китая. Потому что Китай считают страной, более или менее контролирующей определенные процессы, происходящие на постсоветском пространстве. Без Украины, без стран Балтии, Молдовы.

Но между тем. Это точно не должно понравиться Китаю. Потому что Россия фактически обнуляет усилия Китая по выводу ядерного оружия из обсуждения. Да, вы сражаетесь, мы определенным образом на войну смотрим. Но все, что касается эскалации. А это – единственный тип эскалации. Когда кто-то говорит там об эскалации. Это все – бред.

Единственный тип эскалации – использование оружия массового поражения. И здесь Китай, неоднократно говоривший о недопустимости чего-либо, что касается ядерного оружия. Не только использование, а даже риторики такой. Это обнуляет репутацию КНР. И делает Россия это осознанно. Это очень тонкая игра.

Россия понимает, что теряет контроль над определенными процессами среди бывших советских среднеазиатских стран. Они собираются на тот или иной саммит, где Китай – модератор. Они понимают, что Китай точно и быстро модерирует процессы на этом пространстве. И Китай будет доминировать. И Россия будет терять субъектность даже в пределах СНГ, ШОС и так далее.

Поэтому сегодня демонстративно говорят, унижая авторитет Китая, репутацию Китая. Они типа демонстративно говорят, что имеют порох в своих карманах, который будут использовать.

И это для Китая немаловажный момент. Действительно ли он глобальный игрок, точно фиксирующий свое слово и гарантирующий выполнение и соблюдение слова. Имею в виду не слова о войне в Украине. А в целом – глобальное политическое слово.

Или все-таки Россия будет постоянно репутацию Китая унижать. Это нужно им решить. Переломный момент для Китая с точки зрения глобальной субъектной игры.

Позорная позиция Грузии

О переломном моменте для Грузии давайте еще поговорим. Потому что с 15 июня грузинская авиакомпания запустит транзитные авиарейсы для россиян в Европу. Тянет их к "загнивающему западу". Наверное, понимают, что летний сезон для них накрылся, поэтому очень хочется увидеть Европу.

Что касается Грузии, или, скорее, грузинского правительства, правительства Иванишвили – Гарибашвили. Потому что у президента Грузии нет полномочий, но госпожа Зурабишвили занимает правильную позицию относительно того, что происходит сейчас в Грузии.

Правительство Грузии занимает сегодня абсолютно продуманную антизападную позицию. То есть, Грузия точно отказалась от европейской интеграции. Я имею в виду Грузию не как общество, я говорю о правительстве.

Это удивительно, но Грузия выбрала для себя роль "Беларусь 2.0". Они считают, что Россия может не проиграть в этой войне. Они ожидают, что будут получать определенные выгоды от единого рынка с Россией, будут полностью ориентированы на российский рынок, полностью зависящие от российских кредитов.

Они не будут иметь отношения к европейскому или евроатлантическому рынку. Они будут абсолютно марионеточным государством, несмотря на то что 12% территории контролируют российские прокси.

Их унизили в 2008 году, а сегодня они на коленях и говорят: "продолжайте нас унижать". Это то, что делает сегодня правительство Гарибашвили – Иванишвили. Давайте не забывать, модератор процессов там – олигарх Иванишвили.

Это удивительно для меня. Я думаю, что грузинское общество еще немного подумает, и мы увидим достаточно жесткие протестные процессы в Грузии. Я не готов говорить, когда и как это будет. Это будет решение грузин, но в их истории мы уже не раз видели, что они умеют защищать свое право быть такими, как они хотят.

Грузинское правительство однозначно выбрало антизападную позицию, использует антизападную риторику, поэтому будет иметь существенные и тяжелые последствия именно для экономики Грузии. И когда Россия проиграет в войне, будет иметь тяжелые экономические последствия, а я уже не говорю о репутационных последствиях для будущего Грузии.

К слову Сделка с дьяволом: как и почему Грузия превращается во врага Украины

Ну и конечно о нас, о наших Вооруженных Силах Украины. Кирилл Буданов сказал, что минимальный набор того, что нам нужно, есть. Но что там с F-16 и остальным вооружением, что нам еще обещают, что нам должно прийти? Я знаю, что о планах говорить вы не любите.

Очень не люблю, я прагматично к этому отношусь. Об использовании должны говорить исключительно Вооруженные Силы, Генеральный штаб.

Об обеспечении – на мой взгляд, эффективно обеспечением занимается исключительно Президент Украины. Он непосредственно ведет переговоры по наиболее сложным кейсам – например F-16.

Мы будем их иметь, будут учения. Уже создали коалицию, в которую входят и Соединенные Штаты, и особенно мне нравится Великобритания, ведь в этой войне они занимают очень и очень проукраинскую позицию, многие процессы инициировали. В эту же коалицию входят Нидерланды, другие страны.

В чем дефицит? Первый дефицит – это снаряды. Создано такое международное европейское агентство, которое должно искать эти снаряды. Оно занимается этим, они ищут, инвестируют в производство. Но при такой интенсивности войны снаряды – это дефицит, в том числе и для России.

Второй дефицит. По моему мнению, это не то, что дефицит – хотелось бы просто нарастить. Это количество дальнобойных ракет. Здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора – об увеличении наступательной интенсивности уничтожения российского тылового обеспечения.

Для этого требуются дальнобойные ракеты с дальностью в 150 и более километров. Любая дальность, именно там идет накопление остаточного ресурса и мобилизованного резерва. Если мы сможем этот резерв там уничтожать, это существенно облегчит продвижение по линии фронта.

Третий дефицит, по моему мнению, который нужно решать, и он решается нашими фантастическими волонтерами – это дроны. У нас есть армия дронов, которой занимается господин Федоров, у нас много волонтеров, которые привозят сюда большое количество дронов. И все равно это дефицит.