Анализ потерь врага и сравнение провел 24 Канал. Мы расскажем, что означают такие колоссальные потери агрессора.

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Не качеством – количеством

Перед вторжением в Украину Россия имела в своем распоряжении одну из самых многочисленных армий в мире. Как она сама себя величает, "вторая армия мира" в начале 2022 насчитывала 850 тысяч регулярных военных.

К тому времени это был пятый показатель в мире. Уступала Россия только Северной Корее (1,2 миллиона регулярных войск), США (1,39 миллиона), Индии (1,45 миллиона) и Китаю (2 миллиона регулярных военных).

Таким образом, за чуть более года полномасштабного вторжения российская армия "похудела" почти на четверть. И речь только о погибших. Учитывая, что по всем "законам войны" количество раненых всегда в 3 – 4 раза больше, чем погибших, можно допустить, что регулярной армии, которая была в России еще 23 февраля 2022 года, фактически не осталось.

Потери во Второй мировой войне

После Второй мировой мир можно условно разделить на две части – на тех, кто жил лозунгами "никогда снова" или "можем повторить". Но Россия нивелировала их обоих. Она повторила "никогда снова", а также пыталась воспроизвести свое "можем повторить", но не смогла. Разве что все это время говорилось о колоссальных потерях Советского Союза.

Конечно, до потерь главных стран-участниц Второй мировой, как СССР, Германия, Китай и Япония, России все еще далеко. Но она уже сравнялась по этому показателю с рядом других государств-участников той кровавой войны.

Конечно, Вторая мировая не была столь цифровой, как современная война. Да и разворачивалась она на большей части земного шара. Так что о потерях разных государств можно говорить разве что примерно.

Предлагаем сначала взглянуть на потери союзников Гитлера. Тогдашними Беларусью, КНДР и Ираном, так сказать. В открытых источниках мы видим следующую статистику:

Болгария – до 20 тысяч погибших солдат (в войне с 1941 по 1944 год),

– до 20 тысяч погибших солдат (в войне с 1941 по 1944 год), Австрия – более 200 тысяч погибших солдат (в войне с 1939 по 1945 год),

– более 200 тысяч погибших солдат (в войне с 1939 по 1945 год), Венгрия – более 200 тысяч погибших (в войне с 1940 по 1945 год),

– более 200 тысяч погибших (в войне с 1940 по 1945 год), Румыния – более 300 тысяч погибших (в войне с 1940 года по 1945 год),

– более 300 тысяч погибших (в войне с 1940 года по 1945 год), Италия – до 350 тысяч погибших (в войне с вторжения в Эфиопию в 1935 году до капитуляции в 1943 году).

Как видим, Россия уверенно движется к тому, чтобы догнать по численности потерь Италию – ключевого союзника Германии во Второй мировой наряду с Японией. Правда, есть важный нюанс – Италии на это понадобилось целых 8 лет, а Россия может повторить столь сомнительное "достижение" всего за 2 года.

Похожая ситуация и со странами антигитлеровской коалиции. Хотя на территориях части из них и развивались ключевые события Второй мировой, их потери за долгие годы войны сравнимы с потерями России, которая ведет сейчас захватническую войну против Украины:

Нидерланды – по разным оценкам, от 7 до 35 тысяч погибших солдат,

– по разным оценкам, от 7 до 35 тысяч погибших солдат, Греция – более 35 тысяч погибших солдат,

– более 35 тысяч погибших солдат, Финляндия – почти 100 тысяч погибших,

– почти 100 тысяч погибших, Франция – более 210 тысяч погибших,

– более 210 тысяч погибших, Польша – почти 250 тысяч погибших,

– почти 250 тысяч погибших, Югославия – более 300 тысяч погибших,

– более 300 тысяч погибших, Великобритания – до 400 тысяч погибших,

– до 400 тысяч погибших, США – более 400 тысяч погибших.

Пожалуй, наиболее показательным примером является Финляндия. Во время Второй мировой небольшую скандинавскую страну, население которой в то время составляло менее 4 миллионов человек, пытался оккупировать огромный Советский Союз. Сразу же чувствуется аналогия с российско-украинской войной, не правда ли?

Красная армия превосходила силы обороны Финляндии в два с половиной раза лишь в количестве войск. Относительно техники – преимущество было в сотни раз.

Но финны не считались со статистикой, они дали бой тюрьме народов. После потери почти 170 тысяч солдат Сталин отказался от идеи оккупации Финляндии. Путин с такими потерями даже не считается.

Сравнение потерь России с самой Россией

Пожалуй, наиболее известной в составе российской армии вторжения является 155 бригада морской пехоты с местом постоянной дислокации во Владивостоке. Главное ее достижение – за время полномасштабного вторжения ВСУ фактически уничтожили состав этой бригады 8 раз, а россияне восстанавливали ее с нуля.

Просто представьте себе: за 15 месяцев полномасштабной войны во Владивостоке не менее 8 раз происходили масштабные похороны буквально тысяч людей едва ли не одновременно.

Можно предположить, что в городе, численность которого составляет более 600 тысяч человек, война напрямую затронула каждого. Кто-то похоронил своего родственника, друга, коллегу, знакомого или знакомого знакомых.

Так, людей из Владивостока отправляют на войну "защищать Донбасс", расположенный на расстоянии более 6 700 километров. И это напрямую через Китай, Монголию и Казахстан. Для сравнения расстояние между крайними западной и восточной точками Украины в 5 раз меньше – 1316 километров.

Но что, если мы скажем, что при попытке захватить Украину были уничтожены буквально целые города России? В составе страны-агрессора есть 74 города, численность населения которых составляет от 100 до 200 тысяч человек.

Правда, Россия, которая направо и налево спешит "включать" в свой состав оккупированные украинские города, считает, что таких действительно больше. Но сейчас не об этом. Если сравнивать по потерям, то в Украине фактически были уничтожены такие известные города:

Элиста – более 102 тысяч человек населения (столица Республики Калмыкия),

– более 102 тысяч человек населения (столица Республики Калмыкия), Новый Уренгой – более 107 тысяч человек населения (так называемая "газовая столица" России),

– более 107 тысяч человек населения (так называемая "газовая столица" России), Ханты-Мансийск – более 107 тысяч человек населения (административный центр одноименного автономного округа),

– более 107 тысяч человек населения (административный центр одноименного автономного округа), Черкесск – более 113 тысяч человек населения (административный центр Карачаево-Черкесской Республики),

– более 113 тысяч человек населения (административный центр Карачаево-Черкесской Республики), Ессентуки – почти 120 тысяч человек (известный город-курорт),

– почти 120 тысяч человек (известный город-курорт), Кызыл – более 125 тысяч населения (столица Республики Тува),

– более 125 тысяч населения (столица Республики Тува), Кисловодск – более 127 тысяч человек (еще один известный город-курорт),

– более 127 тысяч человек (еще один известный город-курорт), Находка – почти 140 тысяч человек (один из крупнейших городов-портов России),

– почти 140 тысяч человек (один из крупнейших городов-портов России), Майкоп – более 143 тысяч человек (столица Республики Адыгея),

– более 143 тысяч человек (столица Республики Адыгея), Пятигорск – более 146 тысяч человек (известный город-курорт),

– более 146 тысяч человек (известный город-курорт), Домодедово – более 152 тысяч человек (пригород Москвы, известный одноименным аэропортом),

– более 152 тысяч человек (пригород Москвы, известный одноименным аэропортом), Петропавловск-Камчатский – почти 165 тысяч человек (административный центр Камчатского края),

– почти 165 тысяч человек (административный центр Камчатского края), Сызрань – более 165 тысяч человек (просто город с красивым названием),

– более 165 тысяч человек (просто город с красивым названием), Южно-Сахалинск – более 181 тысяч человек (административный центр Сахалинской области),

– более 181 тысяч человек (административный центр Сахалинской области), Абакан – более 184 тысяч населения (столица Республики Хакасия),

– более 184 тысяч населения (столица Республики Хакасия), Псков – более 193 тысяч населения (административный центр Псковской области).

И это лишь небольшая часть из большого списка. И можем удивить вас еще больше. Просто на минутку представьте: потери врага в развязанной им войне сопоставимы с населением целых регионов России!

Ненецкий автономный округ – более 41 тысячи человек населения (административный округ Нарьян-Мар – более 23 тысяч человек),

– более населения (административный округ Нарьян-Мар – более 23 тысяч человек), Чукотский автономный округ – более 47 тысяч человек населения (административный центр Анадырь – более 13 тысяч человек),

– более населения (административный центр Анадырь – более 13 тысяч человек), Магаданская область – меньше 135 тысяч человек населения (административный центр Магадан – более 90 тысяч человек),

– меньше населения (административный центр Магадан – более 90 тысяч человек), Еврейская область – более 147 тысяч человек населения (административный центр Биробиджан – около 70 тысяч человек),

– более населения (административный центр Биробиджан – около 70 тысяч человек), Республика Алтай - близко 210 тысяч человек населения (административный центр Горно-Алтайск – более 65 тысяч человек),

- близко населения (административный центр Горно-Алтайск – более 65 тысяч человек), Республика Калмыкия – меньше 265 тысяч человек населения (административный центр Элиста – более 102 тысяч человек),

– меньше населения (административный центр Элиста – более 102 тысяч человек), Камчатский край – меньше 290 тысяч человек население (административный центр Петропавловск-Камчатский – почти 165 тысяч человек),

– меньше население (административный центр Петропавловск-Камчатский – почти 165 тысяч человек), Республика Тува – меньше 340 тысяч человек населения (административный центр Кызыл – более 125 тысяч человек).

Если бы россиян мобилизовали по очереди из одного региона, то, чтобы восстановить потери в Украине, нужно 5 раз мобилизовать все население Ненецкого автономного округа или 4 раза Чукотского автономного округа. Так же недостаточно и всего вместе взятого населения Магаданской или Еврейской областей.

Если после таких сравнений война, которую ведет Россия, уже кажется абсурдной, то должны вас предупредить, что это еще не все. В настоящее время оккупированными остаются около 109 тысяч квадратных километров территории Украины.

Знаете, какова площадь, например, Чукотского автономного округа? Более 721 тысяч квадратных километров! И этот регион, на минуточку, не входит даже в пятерку крупнейших регионов России.

При этом Россия фактически уничтожила все население Чукотского АО 4 раза для того, чтобы оккупировать территорию, которая почти в 7 раз меньше родной для этих людей. Пожалуй, это все, что следует знать о "рациональности" использования человеческого потенциала "сверхгосударством".

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Целые государства на убой

России в этой войне повезло только в том, что она огромна. Впрочем, не все государства столь большие. Просто представьте, если бы Россия была меньше, она отправила бы на убой все свое население?

В настоящее время потери агрессора в войне превышают население целых 16 государств. И речь только о международно признанных членах Организации Объединенных Наций, среди которых:

Тувалу – 10,5 тысячи населения,

– 10,5 тысячи населения, Науру – 14 тысяч населения,

– 14 тысяч населения, Палау – 21,5 тысячи населения,

– 21,5 тысячи населения, Сан-Марино – 33 тысячи населения,

– 33 тысячи населения, Лихтенштейн – 39 тысяч населения,

– 39 тысяч населения, Монако – 40 тысяч населения,

– 40 тысяч населения, Сент-Китс и Невис – 43 тысячи населения,

– 43 тысячи населения, Маршалловы острова – 62 тысячи населения,

– 62 тысячи населения, Доминика – 73 тысячи населения,

– 73 тысячи населения, Андорра – 76 тысяч населения,

– 76 тысяч населения, Сейшельские острова – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Антигуа и Барбуда – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Тонга – 100 тысяч населения,

– 100 тысяч населения, Сент-Винсент и Гренадины – 104 тысячи населения,

– 104 тысячи населения, Кирибати – 121 тысяча населения,

– 121 тысяча населения, Сент-Люсия – 184 тысячи населения.

В это просто не верится, но в безрезультатных попытках захватить Украину Россия отправила на убой своих солдат, чья численность равна количеству населения 20 Тувалу, 14 Науру, почти 10 Палау, 6 Сан-Марино, 5 Лихтенштейнов, Монако или Сент-Киттс и Невис.

Учитывая эту статистику, вопрос о том, какое количество потерь может остановить Россию – риторический. Более того, учитывая, что Россия и вовсе не признает свои потери.

Так, журналисты оппозиционного издания Медиазона смогли насчитать только 22 тысячи 55 погибших солдат. Это в 9 раз меньше, чем данные Генерального штаба ВСУ. Да и даже это количество является просто колоссальным.

Для сравнения 15 тысяч погибших солдат за 10 лет заставили Советский Союз отказаться от идеи войны в Афганистане. В среднем за год войны тогда гибли 1,5 тысячи солдат. Сейчас в 100 раз больше – около 150 тысяч в год.

Россия уничтожила 16 армий НАТО (но есть нюанс)

Конечно, куда без сравнения со странами-членами Североатлантического Альянса, которым пропаганда так пугает население России. Чтобы "уберечься от НАТО", Россия отправила на убой войско, превосходящее по численности армии большинства стран Альянса.

По данным Global Firepower, сейчас в НАТО есть только 3 государства, численность армии которых выше потерь России:

США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных,

– 1 миллион 390 тысяч регулярных военных, Турция – 425 тысяч регулярных военных,

– 425 тысяч регулярных военных, Франция – 205 тысяч регулярных военных.

В остальных 28 государствах-членах Североатлантического союза численность армий ниже, чем за чуть более года, потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО!

Болгария – 25 тысяч регулярных войск,

– 25 тысяч регулярных войск, Финляндия – 24 тысячи регулярных войск,

– 24 тысячи регулярных войск, Венгрия – 23 тысячи регулярных войск,

– 23 тысячи регулярных войск, Норвегия – 23 тысячи регулярных войск,

– 23 тысячи регулярных войск, Литва – 16 тысяч регулярных войск,

– 16 тысяч регулярных войск, Дания – 16 тысяч регулярных войск,

– 16 тысяч регулярных войск, Хорватия – 15 тысяч регулярных войск,

– 15 тысяч регулярных войск, Словакия – 13 тысяч регулярных войск,

– 13 тысяч регулярных войск, Северная Македония – 9 тысяч регулярных войск,

– 9 тысяч регулярных войск, Албания – 8 тысяч регулярных войск,

– 8 тысяч регулярных войск, Словения – 7 тысяч регулярных войск,

– 7 тысяч регулярных войск, Латвия – 6,5 тысячи регулярных войск.

– 6,5 тысячи регулярных войск. Эстония – 4 тысячи регулярных войск,

– 4 тысячи регулярных войск, Черногория – 2,5 тысячи регулярных войск,

– 2,5 тысячи регулярных войск, Люксембург – 1 тысяча регулярных военных,

– 1 тысяча регулярных военных, Исландия – фактически отсутствуют регулярные войска.

Численность всех этих 16 армий вместе взятых составляет 193 тысячи человек. Это на 7 тысяч меньше, чем потеряла Россия. К слову, до полномасштабного вторжения численность украинской армии составляла около 200 тысяч человек. Чем не довод за Украину в НАТО?

В остальных 12 членах НАТО численность армий также ощутимо ниже, чем общее количество потерь России:

Бельгия – 26 тысяч регулярных войск,

– 26 тысяч регулярных войск, Чехия – 26 тысяч регулярных войск,

– 26 тысяч регулярных войск, Португалия – 27 тысяч регулярных войск,

– 27 тысяч регулярных войск, Нидерланды – 35 тысяч регулярных войск,

– 35 тысяч регулярных войск, Румыния – 67 тысяч регулярных войск,

– 67 тысяч регулярных войск, Канада – 70 тысяч регулярных войск,

– 70 тысяч регулярных войск, Польша – 120 тысяч регулярных войск,

– 120 тысяч регулярных войск, Испания – 120 тысяч регулярных войск,

– 120 тысяч регулярных войск, Греция – 130 тысяч регулярных войск,

– 130 тысяч регулярных войск, Италия – 170 тысяч регулярных войск,

– 170 тысяч регулярных войск, Германия – 184 тысячи регулярных войск,

– 184 тысячи регулярных войск, Великобритания – 194 тысячи регулярных войск.

Статистика четко показывает, что к этой войне готовилась только Россия. При этом готовилась долгие годы. Ни Украина, ни ее партнеры до конца не были готовы к новой широкомасштабной войне прямо в центре Европы в 21 веке.

Впрочем, конечно, вся вина за агрессию – исключительно на России. И эти цифры еще раз доказывают, что никаких "4 позиций" не существует.

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Характер потерь России

Вернемся немного к упомянутому материалу Медиазоны. Он рассказывает не только о количестве подтвержденных потерь России, но и много интересного об их характере.

В частности, есть информация о принадлежности погибших среди тех 22 тысяч 55 российских военных, которых удалось установить:

завербованные заключенные – 16,9%,

мотострелковые войска – 10,2%,

"добровольцы" – 10%,

мобилизованные – 9,3%,

воздушно-десантные войска – 7,7%,

наемники частных военных компаний – 6,2%.

Стоит отметить, что эти 22 тысячи – это лишь те военные, смерть которых признали федеральные или местные власти России. То есть, похороны этих людей мог увидеть любой в России. Однако мы видели поля, усеянные российскими труппами, например, под Бахмутом. Так сказать, "пропавших без вести" россиян.

Очевидно, что насколько бы "элитными" ни были россияне, которые приходят на украинскую землю, их будущее и пакет будут одинаково черными для всех, кто встретится с украинскими героическими защитниками.

Также интересна и география каждого "двухсотого" россиянина, которому не повезло попасть на украинскую землю. В неком "топе" регионов по подтвержденным потерям мы видим:

город Екатеринбург – 851 погибший (здесь и дальше – только подтвержденные),

регион Кубань – 844 погибших,

Челябинская область – 718 погибших,

Республика Башкортостан – 691 погибший,

Республика Бурятия – 683 погибших,

Волгоградская область – 561 погибший,

город Ростов – 551 погибший,

Забайкальский край – 545 погибших,

город Самара – 543 погибших,

город Пермь – 518 погибших.

Учитывая, что это лишь подтвержденные потери, это количество можно смело умножать на 8 – 10. Возьмем, например, Екатеринбург – четвертый по численности населения России с его численностью почти в 1,5 миллиона.

Предположим, что реальные потери вместе с неподтвержденными здесь будут близки к 7 тысячам человек. Таким образом, каждый двухсотый житель Екатеринбурга стал "двухсотым" на войне в Украине. Извините за такой каламбур. Не слишком ли много, как на один регион? Очевидно, по мнению россиян, недостаточно.

К сожалению, мы воюем со страной, которая не считается с потерями и вовсе не учитывает гибель своих людей. Так что надеяться, что они остановятся на каком-то конкретном количестве потерь – бесполезно.

Так что единственный путь – полностью прогнать оккупантов с нашей территории. Поэтому не устаем благодарить наших невероятных защитников, которые ежедневно работают над этой задачей, нанося врагу просто колоссальные потери.

Важно! Ни в коем случае нельзя воспринимать войну как некое "сафари", на котором гибнут только россияне. За этим показателем потерь врага – ежедневная боль, пот, кровь и смерть украинских военных.



Поэтому задача гражданских – до окончательной победы каждый день и каждый час поддерживать наших военных. Как вариант, вы можете сделать это с помощью нашего Фонда 24 или через любые другие организации или волонтеров, которым вы доверяете. Это самое малое, что мы можем сделать.