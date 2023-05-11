Одним из таких разведчиков является Семён Багдасаров, через которого Кремль закупает запчасти для украденных Boeing и Airbus, торгует нефтью с ОАЭ, а также обеспечивает свою нефтехимическую отрасль сырьем из Турции. При этом деятельность этого персонажа тщательно скрывается, а для общества он является лишь пропагандистом и бывшим депутатом Госдумы, а также руководителем организации "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии". Впрочем, последняя должность как раз и служит прикрытием для многих схем, ведь с наукой занятия 68-летнего преступника имеют не больше общего, чем УПЦ МП с религией. Более того, Багдасаров является советником директора АО "НПО Высокоточные комплексы".

Об этом редакции 24 Канала стало известно после анализа более 16 тысяч писем из его электронной почты, сломанной хактивистами команды "Кібер Спротив".

Тщательно исследовав каждый документ, мы выяснили, как Багдасаров был причастен к развязыванию Россией войн во многих странах Ближнего Востока, Африки и непосредственно в Украине, а также разоблачили ряд масштабных схем по обходу Кремлем санкционных ограничений. Детальнее обо всем – читайте в нашем материале.

Внимание! Сегодня враг подло кибератаковал сайт 24 Канала. Мы отбили атаку и оперативно определили "дыру" через которую пролезли оккупанты. Атака состоялась как раз накануне публикации нашего обширного расследования о высокопоставленном офицере ГРУ России. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала впоследствии.

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Прежде всего следует отметить, что Багдасаров для большинства людей ассоциируется с пропагандистскими телепередачами и откровенно антизападной риторикой. Он позиционирует себя как эксперта по Востоку и прототипа Жириновского, которому присущи резкие заявления. За ширмой скандальной фигуры скрывается вполне взвешенный руководитель крупной агентурной сети, владелец нескольких компаний, занимающихся воровством земли в Московской области и Краснодарском крае, а также проводник российской экспансии по всему миру.

Как Россия поставляла терроризм в Африку, при чем здесь Багдасаров и глава исмаилитов

В официальной биографии Багдасарова в открытых источниках сказано, что он покинул военную службу еще в 1995 году. Однако существует вероятность, что "полковник запаса" до сих пор работает на российскую разведку и на кремлевские элиты, которые причастны к военным переворотам во многих государствах.

Судя по перепискам путинского приспешника, Багдасаров еще 14 лет назад очень активно занимался плотной разработкой огромной пророссийской агентурной сети. Скорее всего, эту деятельность Багдасаров начал еще в 90-х, по крайней мере, тогда Ельцин в секретном приказе отметил его орденом "За личное мужество". Тогда же речь шла о выполнении тайной миссии в "отдаленных районах Таджикистана и Афганистана".

Поэтому совсем не удивительно, что после официального окончания военной службы террорист-оккупант возглавил управление по сотрудничеству с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном профильного министерства России. Этакая шпионско-дипломатическая должность.



Багдасаров в 2000-х / Фото из российских псевдо-СМИ

В дальнейшем связи "эксперта по Ближнему Востоку" только расширялись, а уже в 2009-м он выстраивал отношения страны-бензоколонки не только с азиатскими, но и со многими африканскими странами. Конечно, речь идет не об официальных дипломатических отношениях, а о местных бандитско-политических кланах.

Причем с легкостью отслеживается очень интересная закономерность: почти в каждой африканской стране, где Россия налаживала бизнес через Багдасарова, впоследствии происходили перевороты, развязывались войны, а также появлялись отряды "вагнеровцев".

К примеру, в общении с директором по дипломатическим делам Исмаилитского имамата Шафиком Захедином в конце августа 2009-го Багдасаров через фонд Ага-хана IV (лидера исмаилитского течения в шиизме) хотел договориться о решении спорных вопросов относительно деятельности "некоторых известных россиян" в Мали.



Переписка Багдасарова относительно согласования работы россиян в Мали / Скриншот из почты российского террориста

Вообще-то сеть Aga Khan Development Network была основана для борьбы с бедностью в странах Азии и Африки, но отношения ее представителей с Багдасаровым и россиянами почему-то (какой сюрприз) касались добычи фосфоритных руд в бывшей французской колонии.

Судя по переписке, представители духовного лидера исмаилитов были недовольны тем, что россияне пришли на их рынок и пытались отстранить их от добычи.



Багдасаров-депутат занимался организацией добычи фосфатов в Мали / Скриншот из почты российского террориста

Однако россиян подобное положение дел совсем не устраивало, поэтому Багдасаров требовал от Шафика, чтобы его доверенный в Мали Виктор Астрейн встретился с представителем исмаилитов по имени Ахмад.

Багдасаров фактически угрожал своему бизнес-партнеру / Скриншот из почты российского террориста

До сих пор неизвестно, была ли Россия причастна к этим событиям, однако в 2012-м, через несколько лет после подобных диалогов и развертывания кремлевского бизнеса, в Мали произошел военный переворот. Более того, с того момента страна окончательно погрузилась в хаос противостояний различных группировок, которые до сих пор поддерживаются наемниками группы "Вагнера".

Аналогичной деятельностью Багдасаров занимался в Иордании, Зимбабве, Катаре, Сирии, Узбекистане и Таджикистане, Ливии и Ливане, а также во многих других странах, куда Россия вонзала свои щупальца для получения геополитического влияния, а также для обогащения московских элит за счет продажи полезных ископаемых.



Российский бизнес в Иордании, переговорами по которому занимался Багдасаров / Скриншот из почты российского террориста

Для добычи редких элементов россияне обычно использовали для этого подставные компании, которые, по крайней мере, на первый взгляд, совсем не могли бы ассоциироваться с Кремлем. К примеру, панамская "Рокден Холдинг" по состоянию на 2010 год вела целых пять проектов в трех африканских странах. Более того, на эту компанию были записаны другие фирмы – в Лихтенштейне, Зимбабве и Гонконге. Финансовые расчеты проводили через швейцарский банк UBS.



Справка из почты Багдасарова о деятельности АО "Рокден Холдинг" в Африке / Скриншот из почты российского террориста

Впоследствии, уже в 2013 году, в переписках появились и упоминания об оружии. Так, Багдасаров переписывался на тот момент с депутатом госдумы Александром Бабаковым и намекал ему, что в африканских странах есть много оружия советского производства, нуждающегося в модернизации. Скорее всего, говорилось о расширении сотрудничества с местными хунтами еще и на этом рынке.



Россияне активно оказывали военную поддержку разным хунтам в Африке / Скриншот из почты российского террориста

Параллельно с этим Багдасаров так или иначе курировал "грязные дела" во многих других странах, а также выступал организатором договоренностей Москвы с представителями других государств Ближнего Востока, интересы которых пересекались с российскими. Поэтому совсем неудивительно, что после развертывания ряда проектов в Африке, Кремлю впоследствии понадобилась частная армия наемников. Для этого и была создана группа "Вагнера".

Именно так деятель, позиционирующий себя как эксперта по борьбе с терроризмом, стал человеком, несущим этот терроризм за пределы России в другие государства. А чтобы окончательно закрепить за ним этот образ, стоит добавить справку о встречах с представителями официально признанной террористической группировки "Катаиб Хезболла" от февраля 2023 года.



Багдасаров организовывал встречи российского руководства с представителями "Катаиб Хезболлы" / Скриншот из почты российского террориста

Дружба с немцами, влияние на Грузию и создание армянских прокси

Кроме организации "работы" на Черном континенте Багдасаров параллельно занимался агентурой для распространения влияния Кремля на другие направления. Он многократно общался и организовывал официальные встречи с представителями Германии, в частности – с работниками Фонда Ханнса Зайделя.



Список представителей Германии, с которыми встречался Багдасаров в 2010 году / Скриншот из почты российского террориста

При этом особое внимание перед переговорами путинский приспешник почему-то уделял именно причастным к оборонным вопросам, для чего даже изучал автобиографию немецкого атташе (откуда же у него появились такие документы?).



Автобиография генерала Бундесвера, которую изучал Багдасаров перед встречей / Скриншот из почты российского террориста

О чем общался российский террорист с немцами установить невозможно, однако контакты с представителями Фонда были стабильными и продолжались много лет. В 2016-м, когда россияне уже больше года бомбили Сирию, а Берлин страдал от наплыва беженцев, баварская делегация приглашала Багдасарова на очередную встречу. При этом на переговоры привозили эксперта по Востоку и автора статей о сирийском конфликте Мартина Пабста.



"Фонд Ханнса Зайделя" привозил баварскую делегацию для общения с Багдасаровым по вопросам Сирии / Скриншот из почты российского террориста

Отдельное внимание в своей деятельности Багдасаров уделял странам Азии, находившимся в орбите российских интересов. На правах эксперта по Ближнему Востоку, он писал депутатам, ФСБшникам и ГРУшникам докладные записки с рекомендациями о действиях России в других государствах.

При этом "востоковед" вписывал в документы немало исторических манипуляций и выдумок, и почти всюду настаивал на необходимости военных вторжений.

К примеру, под предлогом борьбы с поставкой наркотиков в Россию, в 2009 году он советовал передислоцировать оккупационный контингент в Таджикистане из Душанбе в Горно-Бадахшанский автономный округ. При этом "эксперт" прямо указывал, что это помешает деятельности американцев на базе в Баткене в Кыргызстане (в итоге Вашингтону пришлось выйти из этого региона).



Багдасаров советовал Кремлю ввести войска в Горно-Бадахшаский АО / Скриншот из почты российского террориста

В другом письме, отправленном заместителю директора федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Олегу Сафонову, Багдасаров вообще настаивал на фактической оккупации всей Ферганской долины, предлагал оказывать давление на Таджикистан путем "кошмаривания" мигрантов, а также указывал, что Россия должна вести более агрессивную политику в Центральной Азии.



Часть письма Багдасарова заместителю руководителя ФСКН Олегу Сафонову / Скриншот из почты российского террориста

Принимал Багдасаров участие и в создании пророссийских властей в Грузии. В 2010 году, когда в Сакартвело правила партия Михеила Саакашвили, руководитель джавахской диаспоры России Агасси Арабян высказывал депутату свои мысли о том, как свергнуть власть в этой стране. И это, к сожалению, привело к определенному эффекту.



Доказательства вмешательства Багдасарова и России во внутриполитические дела Грузии / Скриншот из почты российского террориста

Кроме того, в 2010-м году деятель заботился о создании международной организации "Союз армянских резервистов и ветеранов" – этаких российских прокси, которые должны противодействовать Азербайджану в Нагорном Карабахе, а также "правильно" воспитывать молодежь.



Заметка ​Багдасарова о создании пророссийского "Союза армянских резервистов и ветеранов" / Скриншот из почты российского террориста

Понятно, что в эту организацию, по замыслу автора, должны были входить не только граждане Армении. А в случае усугубления конфликта между Ереваном и Баку эти персонажи должны были участвовать в военных действиях.



Армянские прокси – отчасти дело рук Багдасарова / Скриншот из почты российского террориста

Воевали ли члены этого "Союза" против Азербайджана в 2020 году, неизвестно.

Однако, перед началом Второй карабахской войны, связанные с Багдасаровым представители "Демократической национальной партии", пересылали ему письмо с запросом на производство 500 БПЛА для нужд армии Армении. При этом часть этих беспилотников должна была пойти группировкам курдов, с которыми Турция воюет на территории Сирии.



Армянские прокси хотели, чтобы Россия усилила курдов / Скриншот из почты российского террориста

На что опирались ФСБшники при подготовке к оккупации Крыма и зачем россиянам Херсон?

Нельзя исключать также и то, что у Багдасарова есть или были агенты в Украине.

По крайней мере, в марте 2014 года перед вторжением России в Крым и началом войны на Донбассе, он посылал работникам ФСБ, депутатам госдумы и ГРУшникам докладные записки с оценкой мобилизационных способностей Украины.

Конечно, нельзя исключать, что подобную аналитику "эксперт" писал, основываясь на своем искаженном представлении о мире. Однако, по всей вероятности, он опирался на данные, полученные от определенных источников в нашем государстве.

Багдасаров указывал, что на территории полуострова нужно отмобилизовать все воинские части, которые предадут Украину, а также предлагал нанести превентивный удар по Херсонщине силами "самообороны Крыма".



Еще в 2014 году в России поняли, что обеспечить Крым водой без захвата Херсонщины не выйдет / Скриншот из почты российского террориста

Уже в июле 2014 года деятель не брал в кавычки "самооборону Крыма", а пользовался фразами типа "армия юго-востока". Кроме того, он советовал создать проблемы для США на Ближнем Востоке, чтобы Вашингтон не мог сконцентрироваться на помощи Украине.



Багдасаров координировал противодействие США и Украине в 2014 году / Скриншот из почты российского террориста

Информацию о контактах Багдасарова и других агентах России в Украине редакция 24 Канала передала соответствующим службам.

Вполне возможно, что тогда Багдасаров общался с кем-то из пророссийской оппозиции, а после провала военной кампании Москвы в 2014-м – затаил обиду на источники искаженной информации.

По крайней мере, перед началом полномасштабного вторжения среди его рабочих заметок был текст, в котором он очень резко высказывался по поводу всех "медведчуковских проституток". Более того, даже критиковал ФСБшников и самого Путина за неадекватную оценку возможностей Украины, а намерения начать полномасштабную войну называл военной авантюрой.



Заметка с почты ​Багдасарова с критикой намерений вторжения в Украину на основе данных от прокремлевской оппозиции / Скриншот из почты российского террориста

Багдасаров – участник сирийской резни

После нескольких консультаций по поводу войны против Украины, Багдасаров вернулся к более обычным для себя делам – работе по Ближнему Востоку. Так, в 2015 году он отправил помощнику Сергея Миронова и руководителю партии "Справедливая Россия" Руслану Татаринову письмо с анализом последствий для страны-бензоколонки возможного снятия санкций с Ирана. При этом Багдасаров указал, что Москва должна разработать четкий план для срыва договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, поскольку в таком случае Россия потеряет львиную долю рынка продаж нефти и газа.



В России не хотели, чтобы с Ирана сняли санкции / Скриншот с почты российского террориста

В начале вторжения России в Сирию Багдасаров также консультировал спецслужбистов, депутатов и других кремлевских чиновников по различным геополитическим вопросам. Об этом свидетельствует, например, письмо с вопросами от члена совета безопасности России Олега Сафонова, из которого следует, что Кремль активно сотрудничал с курдскими повстанцами.



Москва не хотела ссориться с турками, но сотрудничала с их врагами / Скриншот из почты российского террориста

За такую деятельность по уничтожению десятков тысяч гражданских жителей, а также по созданию волны кризиса беженцев в Европе он вместе с другими военными преступниками даже получил медаль "Участника военной операции в Сирии".



Документ, свидетельствующий о награде Багдасарова за войну в Сирии / Скриншот из почты российского террориста

Террорист напрямую причастен к российскому ВПК

Стоит отметить, что уже в 2014 году Багдасаров якобы не занимал никаких официальных должностей и якобы не был напрямую связан с Кремлем. После его депутатства для прикрытия курирования агентурной сети была создана некоммерческая организация "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии". В эту компанию бывший парламентарий устроил своих детей на должности ведущих специалистов.

Впрочем, уже на тот момент, как следует из переписок, он был советником генерального директора ОАО "НПО "Высокоточные комплексы" – группы компаний, подчиняющихся госкорпорации "Ростех".



Визитная карточка Багдасарова как советника гендиректора компании российского ВПК / Скриншот из почты российского террориста

Согласно открытым данным, "Высокоточные комплексы" занимаются разработкой, производством и модернизацией военной техники. Именно эта структура российской оборонки имеет отношение к созданию оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", ЗРК "Панцирь С-1", противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и многих других.

Кстати, несмотря на то, что акционерное общество подверглось санкциям ЕС, США, Канады и многих других компаний еще в начале российской агрессии, это никак не мешало многим странам скупать у кремлевских террористов их изделия. Багдасаров, судя по его переписке, прежде всего заботился о сотрудничестве с ОАЭ. На стороне Эмиратов выступал генерал Вагид Гасан Ибрагим Аль Зааки.



Доказательство сотрудничества России с ОАЭ в 2016 году / Скриншот из почты российского террориста

Посредником в переговорах между Россией и Абу-Даби был Луай Юсеф (помощник Багдасарова во времена его депутатства). Именно он организовывал своему шефу встречи с высокопоставленными должностными лицами Эмиратов и Саудовской Аравии по меньшей мере с 2009 года.



Переписка Луая Юсефа с Багдасаровым о договоренностях АО "Стройтрансгаз" с американской Saudi Aramco / Скриншот из почты российского террориста

Впоследствии Юсеф стал представителем и координатором деятельности Всемирного союза мусульманских ученых в РФ и странах СНГ, а в письмах за 2018 год вообще указывал себя, как главу представительства в России катарской нефтегазовой компании AIPC.

Работает в российской оборонке Багдасаров до сих пор, как и его шеф генерал Александр Денисов. Впрочем, оба, к сожалению, не фигурируют в подсанкционных списках США и ЕС.



Документ о начале отпуска Багдасарова в НПО "Высокоточные комплексы" за октябрь 2022 года / Скриншот из почты российского террориста

ОАЭ, Турция и Иран: как Россия обходит санкции благодаря Багдасарову

Понятно, что после начала полномасштабного вторжения и наложения совершенно болезненных санкций на Россию, куратор геополитики Кремля по Ближнему Востоку мгновенно получил от своего руководства новую задачу – работать на обход ограничений через третьи страны. И в этом он, стоит отметить, добился определенных успехов. Конечно, это не помогло России начать реальное изготовление танков "Армата", но усилило ее возможности выживать во время санкций.

Уже в марте 2022 года, судя по переписке, Москва начала идти на сближение с Тегераном. Несмотря на то, что еще несколько лет назад Багдасаров отмечал, что Россия никогда не сможет конкурировать на иранском рынке с Китаем и странами Запада, особых вариантов поиска союзников у него, судя по всему, и не было.

Так к руководителю "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" начали поступать письма от российских компаний с перечнем иранских фирм, сотрудничество с которыми могло бы принести им выгоду. Задача Багдасарова была наладить взаимодействие между странами и обеспечить связь между корпорациями.



Запрос на сотрудничество с иранскими компаниями от ГК "Цифра" / Скриншот из почты российского террориста

Параллельно с этим, через Багдасарова Россия уже начинала закупать у иранцев немало вещей под свои нужды. На почту директору "Центра" сыпались многочисленные просьбы от российских компаний по заказам запчастей и обслуживанию газовых турбин и других агрегатов, ведь производители этой продукции отказались от сотрудничества со страной-террористкой.

Таким образом, поставкой всевозможных деталей для компрессоров BORZIG, газотранпортных установок General Electric и Siemens занялись иранские компании. Например – Parsian Engineering Solution Group.





Запросы о сотрудничестве с иранской Parsian Engineering Solution Group / Скриншот из почты российского террориста

Россияне начали активно помогать своим партнерам со строительством инфраструктуры по сжижению газа. Не последнюю роль в этом сыграл депутат госдумы Александр Бабаков.



21 августа 2022 года проект строительства СПГ в Иране был реализован почти на 40% / Скриншот из почты российского террориста

Кроме того, россияне начали выходить на иранский рынок и поставлять Тегерану те товары, которые ему нужны были. Такая кооперация значительно усилила обе страны, особенно в вопросах вооружения.

Впрочем, не Ираном единственным. Из-за Багдасарова российский гигант "Сибур" смог по крайней мере частично заменить поставки нужного для нефтехимической отрасли сырья, а также раздобыть запчасти и оборудование от ведущих мировых компаний. Участие в этом принимала турецкая PETROTURK, о чем свидетельствует письмо, найденное на почте директора "Центра".



Турецкий PETROTURK поставлял россиянам оборудование и запчасти в обход производителей / Скриншот из почты российского террориста

Однако гораздо дальше пошли компании из ОАЭ, которые дали россиянам возможность продавать драгоценные камни, добытые ими в африканских странах, участвовали в перепродаже российских нефтепродуктов, а также с радостью поставляли запчасти для ворованных самолетов Boeing и Airbus.

20 сентября 2022 года, почти через 7 месяцев после того, как Россия официально украла лизинговые борта ведущих мировых производителей, генеральный директор Jet Aviation FZC из ОАЭ Омар Джалил направил Багдасарову письмо с предложением ознакомиться с перечнем запчастей, доступных для приобретения и немедленной доставки.



Предложение для поставки запчастей для авиации от компании из ОАЭ / Скриншот из почты российского террориста

Смотрите документ с перечнем деталей для самолетов Airbus, которые Россия покупала через ОАЭ:

В дальнейшем Багдасаров пересылал Джалилу запросы от представителей компании Rossia Airlines на некоторые нужные запчасти для обслуживания и ремонта украденных бортов.

Переписка работников Rossia Airlines с Багдасаровым и руководителем Jet Aviation FZC о покупке запчастей для Boeing 737 / Скриншот из почты российского террориста

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты помогли россиянам хотя бы частично заместить европейский рынок в сфере продаж нефти и производных от нее продуктов. Так, 16 ноября 2022 года Багдасарову поступило конфиденциальное письмо с предложением от TSIRAN INTERNATIONAL FZC о возможности перепродажи российских нефтепродуктов.





TSIRAN INTERNATIONAL FZC предлагает Багдасарову реализовывать российские нефтепродукты в конце 2022 года / Скриншот из почты российского террориста

С аналогичным предложением по накачке России по нефтедолларам обращался к руководителю "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" генеральный директор Notrh Green Oil и WEST NORD OIL COMPANY LLC Карим Акаллал. В письме менеджер отмечал, что имеет нефтехранилища в портах заблуждения и ОАЭ, а также готов ежемесячно покупать более 1,1 млн тонн нефтепродуктов у россиян.



Письмо о намерениях Notrh Green Oil и WEST NORD OIL COMPANY LLC покупать российские нефтепродукты / Скриншот из почты российского террориста

Понятно, что компенсировать россиянам убытки от потери европейского рынка это никак не могло, но ведь для них в таком случае каждая проданная тонна энергоносителей крайне важна.

Не обошлось без ОАЭ и на рынке продажи полезных ископаемых. Так, 25 февраля 2023 года мужчина по имени Юрий предложил Багдасарову организовать трейдинг алмазов из-за неназванной компании из ОАЭ из стран Африки.



Классическая схема: Россия добывает ископаемые в Африке, продает через другие страны, а сама вроде бы ни при чем / Скриншот из почты российского террориста

В тот же день этот неустановленный персонаж направил еще два письма, которые касались добычи олова, тантала и вольфрама в Конго, а также золота в Уганде.



Бизнес без рисков (с) / Скриншот из почты российского террориста

А уже через несколько суток на почте Багдасарова появились расчеты по трейдингу олова и тантала через ОАЭ.



Эмираты стали своеобразным хабом продажи добываемых Россией ископаемых в Африке / Скриншот из почты российского террориста

Raiffeisehbank, Ardishinbank и тусовки в Дубае

Наиболее огорчен тот факт, что пока Багдасаров продолжает налаживать агентурные связи и пользоваться уже существующими, вмешиваться в дела других стран и нести терроризм по миру, никаких серьезных проблем в жизни для него не существует.

Он до сих пор не находится под санкциями США и ЕС (включен только в санкционные списки Украины и Латвии), а единственным неудобством для него можно назвать разве что отсутствие шенгенских виз и невозможность отправлять своего тяжелобольного сына в элитные клиники Германии.



Оба преступника совсем не выглядят несчастными / Фото с почты российского террориста

Впрочем, последний он с легкостью компенсировал врачами из дорогих заведений Дубая.

Да и вообще, чтобы не испытывать проблем с расчетами за рубежом (потому что российские банки из-за санкций отрезали от SWIFT), Багдасаров открыл счета на всю семью в армянском Ardishinbank.



Переписка с менеджерами Ardishinbank по обслуживанию клиентов из России / Скриншот с почты российского террориста

Более того, сервис банка, согласившийся открыть счета представителю страны-террориста, был настолько крутым, что всей семье Багдасарова даже пластиковые карты доставили курьером в Москву.



Очередное доказательство того, что Багдасаров является клиентом армянского банка / Скриншот из почты российского террориста

Кроме того, из переписки Багдасарова становится понятным, что у него есть счета в "дочери" австрийского. Raiffeisen Bank. Того самого, что так и не вышел из российского рынка, а получил миллиарды кровавых долларов, поскольку оказался едва ли не единственным финансовым учреждением, способным гонять деньги за границу через SWIFT. Чем отлично проспонсировал российский терроризм.

И хотя прямых доказательств того, что Багдасаров пользовался услугами Raiffeisen Bank после начала полномасштабного вторжения нет, 2 сентября 2022 года он отправил на почту 66077@raiffeisen.ru данные карт своей семьи в "Ардишинбанке".



Переписка с менеджерами Raiffeisen Bank в сентябре 2022 года / Скриншот из почты российского террориста

Никто из семьи Багдасарова не нуждается. Его дети, проживающие в Дубае, тратят просто сумасшедшие по российским меркам средства, владеют недвижимостью в Эмиратах и имеют оффшорные компании на Сейшелах и не только.



Выписка из сына Семёна Багдасарова в армянском банке / Скриншот из почты российского террориста

Внебрачная дочь от секретарши Линды Алам Эддин ходит в одну из московских школ, а сама любовница полностью находится на содержании 68-летнего террориста.

Остановить схемы Багдасарова – критическая задача для всего мира

Итак, из переписки преступника вполне понятно, что он очень влиятельный человек и один из столпов обхода россиянами санкций. Конечно, подобных кураторов агентурных сетей в Кремле немало, однако в случае прекращения их незаконной деятельности найти альтернативные варианты нарушения ограничений в Москве будет становиться все труднее.

А для этого крайне важно, чтобы Багдасаров появился в санкционном списке США и ЕС, а компании из стран Азии и Африки хотя бы получили предупреждения от Вашингтона за сотрудничество с террористами.

Хотя Россия и не способна полностью заместить для себя выход иностранных компаний со своего рынка, получить нужные подсанкционные товары в полном объеме, а также в дальнейшем зарабатывать огромные суммы для финансирования войны, механизмы обхода санкций напрямую влияют на затягивание войны в Украине.

Каждая сделка продолжает способность Москвы запускать ракеты по Киеву, бомбардировать Сумщину или наносить удары по Херсонщине. Каждая договоренность о поставках запчастей для угнанных самолетов позволяет россиянам по крайней мере делать вид, что в их жизни ничего не изменилось, путешествовать и дальше наслаждаться жизнью, а не давить на свою власть для прекращения агрессии. Более того, это напрямую влияет на увеличение расходов американских и европейских налогоплательщиков, поскольку из-за обхода санкций Кремль усиливает свою мощь, а на поддержку Украины союзникам приходится тратить больше средств.

Так что рецепт победы всего цивилизованного мира в этой войне очень прост: реально действующие ограничения вместе с усилением военной поддержки Киева.