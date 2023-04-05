Украинские хакеры-активисты команды "Кібер Спротив" сломали почту Багдасарова и получили более 7 гигабайтов переписок с очень интересной информацией.

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Кто такой Семен Багдасаров Экс-депутат Госдумы России, директор российского "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии". Сейчас он ведущий авторской пропагандистской программы СМЕРШ на канале Соловьева.



Стоит отметить, что у него ведомственные знаки отличия ФСБ. Также Багдасаров проходил военную службу и дослужился до звания полковника, получил награду за "выполнение специальной задачи" в Афганистане. Военную службу Багдасаров бросил в 1995 году. С 19 октября 2022 года находится под санкциями СНБО Украины.

Шоу на канале Соловьева – верхушка айсберга: что нашли на почте Багдасарова

Там и файлы, содержащие многочисленные скан-копии его личных документов, финансовые справки и сведения об оффшорах его семьи, документы финансовых махинаций по продаже государственной земли России, справки и другие интересующие разведку материалы, касающиеся отладки российских экономических проектов в Иране, Ираке, странах Африки (Уганда, ДР Конго) и ОАЭ.

Также там есть просто краткие заметки о планах Багдасарова и его деятельности. Пока непонятно, он пишет их для себя, или отчитывается о своей активности разведывательным службам России.

Сотрудничество с Ираном

В общем, оказалось, что он имеет сильное теневое влияние на различные экономические процессы и сделки. В частности, особенно интересны письма относительно совместных российских проектов с Ираном.

Судя по документам, отысканным на почте Багдасарова, он является посредником межжу российскими и иранскими юридическими лицами.

На данном этапе углубленное российско-иранское сотрудничество является вынужденным шагом РФ для обхода санкций и касается не только оружия, но и промышленного оборудования,

– отметили журналисты.

К примеру, из переписок стало известно, что россияне срочно нуждаются в обслуживании газовых турбин на АЭС и компрессорах к атомным станциям. Кроме этого, россияне просят у иранцев расходные запчасти, которые невозможно купить из-за санкций.

В целом спектр интересов и вопросов, решаемых через посредство Багдасарова, был описан в отдельной справке, которую он сохранил на своей почте. Значительная часть вопросов касается именно строительства на территории Ирана газового хаба.



Из заметок на почте Багдасарова / InformNapalm

Отдельного внимания заслуживает заметка Багдасарова на почте о потенциальных партнерах компании "Цифра" в Иране. В списке потенциальных партнеров для "Цифра" были указаны такие иранские компании, на которые наложены вторичные или отраслевые санкции.

Справка. "Цифра" – это российская компания, позиционирующая себя как международная. Она разрабатывает и дает решения в области цифровой автоматизации и управления производством для промышленных предприятий. Ее штаб-квартира расположена в Хельсинки, Финляндия (вероятно, для обхода санкций). Также у нее есть представительства в Турции, Германии, Марокко, Индии, Колумбии, Перу, Индонезии, в нескольких странах Африки).

Также к Багдасарову активно обращаются российские юридические лица, желающие выйти на иранский рынок. Этот процесс работает и в обратную сторону – иранцы тоже заказывают услуги россиян через него.

Интересные факты по сотрудничеству с другими странами:

Ирак: Багдасарова интересуют политики, которые могут организовать встречи с руководством государства.

Багдасарова интересуют политики, которые могут организовать встречи с руководством государства. Африка: там Багдасаров ищет инвесторов для добычи олова, тантала и вольфрама в Уганде и ДР Конго и перепродажи в Уганде золота, а также построения нефтехранилища и торговли топливом в Уганде.

Оффшоры и земельные схемы: в личных документах Багдасарова тоже много тайн

Багдасаров Семен имеет двоих взрослых детей: дочь Анну и сына Аркадия, на которых оформлены оффшоры на Кипре. Они вовлечены в схемы в его "Центре изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии"

Сейчас Багдасаров официально не занимает государственные должности, однако свое политическое влияние сохраняет, вероятно, благодаря действующему вице-спикеру Госдумы России Александру Бабакову, с которым в 2007 – 2011 они вместе были депутатами Государственной думы от одной политической силы.

Из переписки Багдасарова следует, что его "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" работает как организация по отмыванию средств – прокладка, по которой Багдасаров и его семья получают миллионы рублей ежемесячно.

Там же можно найти доверенность Аркадия Багдасарова Анне Багдасаровой на управление жильем в ОАЭ и справку о доходах за 2020 год.

Более того, анализ переписок позволил выявить, что Багдасаров привлечен к схемам выкупа российской земли из государственной собственности для дальнейшей перепродажи (еще и завышенной стоимости). К этому привлечены несколько подставных юридических лиц. Также в судьбе действует помощник заместителя председателя Госдумы России Максим Максимчук.