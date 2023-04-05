Orlen расторгла все контракты с Россией

У польской Orlen было два контакта: с Татнефтью и Роснефтью. Со второй контакт закончился в конце 2022 года, а вот с Татнефтью должен был продолжаться до 2024 года.

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Напомним! Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года.

Досрочное расторжение контракта с Роснефтью

Снабжение нефтепроводом "Дружба" в рамках соглашения с Роснефтью было прекращено в феврале – через день после того, как Польша поставила первые танки Leopard в Украину.

Эти контракты больше не существуют. Контракт с «Роснефтью» истек в январе, мы его не продлевали. Второй контракт с "Татнефтью", когда нефть перестала течь, у нас появился аргумент по расторжению контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций,

– отметил исполнительный директор Orlen Даниэль Обайтек.

Также он добавил, что компании удалось разорвать контакт без уплаты каких-либо штрафов.