Orlen розірвала всі контракти з Росією

У польської Orlen було два контакти: з Татнафтою та Роснафтою. З другою контакт закінчився наприкінці 2022 року, а от з Татнафтою повинен був тривати до 2024 року.

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Нагадаємо! Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року.

Дострокове розірвання контракту з Роснафтою

Постачання нафтопроводом "Дружба" в рамках угоди з Роснафтою було припинено в лютому – через день після того, як Польща поставила перші танки Leopard в Україну.

Ці контракти більше не існують. Контракт із «Роснафтою» закінчився в січні, ми його не продовжували. Другий контракт із "Татнефтью", коли нафта перестала текти, у нас з’явився аргумент щодо розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій,

– зазначив виконавчий директор Orlen Даніель Обайтек.

Також він додав, що компанії вдалось розірвати контакт без сплати будь-яких штрафів.