По состоянию на 28 мая продолжаться уже 459 сутки широкомасштабной российско-украинской войны и нет сомнений в том, что все украинцы считают дни до победы. В то же время, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что является главным условием приближения нашего государства к миру в ближайшей перспективе.
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Что поможет Украине победить
Как отметил Подоляк, Украина продвигает мирный план, заключающийся в полном выводе российских войск с территории нашего государства. Какие-либо переговоры или другие "мирные формулы", по его словам, сейчас не имеют смысла.
Вместе с тем, очевидно, что только вооруженная поддержка от западных партнеров может гарантировать победу Вооруженных Сил. Потому и не исключено, что уже к концу этого, в 2023 году, мы победим, если союзники предоставят все необходимое.
В частности, речь идет о поставках артиллерии, снарядов, ракетах большой дальности и истребителей.
Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны,
– также подчеркнул Подоляк в интервью La Repubblica.
Кроме того, он констатировал, что мировые лидеры ясно осознают природу этой войны. Как отметил Подоляк, инструментами, которые могли бы помочь Украине преодолеть последствия агрессии, являются:
- привлечение военных преступников к ответственности;
- выплата репараций со стороны Кремля;
- обмен пленными;
- возвращение депортированных украинцев домой.
Подоляк о контрнаступлении
- Вспомним к этой теме, что недавно советник главы Офиса Президента давал интервью изданию The Guardian о контрнаступлении, о котором в последние месяцы очень много разговоров.
- Подоляк констатировал, что проведение контрнаступательных операций очень тяжелое дело, однако определенные процессы по этому поводу уже происходят. О чем именно идет речь, он не уточнил по понятным причинам.
- Также 24 Канал имел разговор с представителем ОП. В ходе него Подоляк отметил, что Вооруженные Силы увеличивают интенсивность боевых действий на линии фронта и продолжают двигаться к деоккупации всех территорий.