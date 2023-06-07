Он отметил, что страны-члены Альянса передали оружие, которое поможет выбить оккупантов из нашей страны. Генсек НАТО также призвал страны Запада усиливать позиции Украины на фронте.

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Столтенберг рассказал о возможностях Украины

Генсек НАТО отметил, что Альянс предоставил все необходимое количество боеприпасов и техники, необходимое для начала успешного контрнаступления.

Все это доставили на места, чтобы они (украинцы – 24 Канал) имели возможности, необходимые для освобождения большей территории,

– сказал он.

Однако он отметил, что течение любой войны непредсказуемо, поэтому никто точно не может сказать, чем она завершится. Столтенберг подчеркнул, что наша страна уже показала, что может "успешно выгнать россиян со своей земли", упомянув операции в Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

В заключение генсек Альянса добавил, что союзники должны делать все, чтобы наше государство вернуло свою независимость, а Путин проиграл в этой войне.

Генсек НАТО обсудил с Кулебой подрыв Каховской ГЭС

Йенс Столтенберг в своем твиттере сказал, разговаривавший с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой об ужасном разрушении Каховской дамбы. Он отметил, что этот подрыв заставляет тысячи людей переселяться из подтопленных районов, а также приводит к экологической катастрофе в Украине.

В конце концов, он добавил, что министр иностранных дел Кулеба виртуально присоединится к послам Альянса на заседании комиссии НАТО – Украина. Эту встречу Столтенберг будет возглавлять лично.

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