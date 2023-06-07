Об этом рассказал спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый. По его словам, Бахмут – несокрушимый. Город остается одной из самых горячих локаций на Восточном фронте российско-украинской войны.
Интересно Количество господствующих высот, которые заняли наши военные под Бахмутом, только увеличилось – Маляр
Силы обороны наносят оккупантам сокрушительные потери
Череватый рассказал, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия:
- вдоль канала Северский Донец – Донбасс,
- в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где наши бойцы уже продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров.
Враг оказывает большое сопротивление, всеми возможными силами и средствами пытается удержать ранее занятые позиции, применял боевую авиацию, 357 раз наносил удары с артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня, произошло 16 боевых столкновений.
– отметил спикер.
Несмотря на это, нашим отважным воинам удалось за сутки уничтожить:
- 181 оккупанта, еще 65 – ранили, а 13 – взяли в плен,
- 7 пушек,
- 1 танк,
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10",
- пункт управления БПЛА,
- вражеский склад с боеприпасами.
Череватый также подчеркнул, что, несмотря на заявления российских пропагандистских медиа, захватчикам с лета прошлого года так и не удалось полностью захватить Бахмут. Это в одном из своих очередных обращений недавно подтвердил и предводитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Этому предшествовала кропотливая и тщательно спланированная оборона города с определением внешнего и внутреннего рубежей, план которой был утвержден еще в июле прошлого года,
– заметил военный.
Чтобы защитить город, украинские защитники:
- вырыли почти 20 тысяч метров траншей и других оборонных сооружений,
- сделали около 15 тысяч метров разного рода заградительных сооружений,
- установили более 5 тысяч мин.
"Это слаженная работа саперов, инженеров и командиров всех уровней. Тщательно спланированная оборона этого отрезка фронта дала возможность в итоге уничтожить в окрестностях и в самом Бахмуте 21 тысячу вагнеровцев, еще 60 тысяч из них получили разной степени ранения", – подытожил Череватый.
Стоит прочесть Там все новейшее оружие, – Зеленский ответил на упреки в недостаточном укреплении Бахмута
Ситуация в Бахмуте: коротко
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 июня сообщила, что украинские защитники перешли от оборонительных к наступательным действиям под Бахмутом. Силы обороны продвинулись на разных участках от 200 метров до 1 километра.
- Кроме того, наши бойцы в боях за Бахмут обезвредили от 60 до 100 тысяч российских солдат.
- Также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео мощной работы 3 ОШБр на Бахмутском направлении. Генерал-полковник подчеркнул, что Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а враг теряет позиции.