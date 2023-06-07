Про це розповів речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий. За його словами Бахмут – нескорений. Місто залишається однією з найгарячіших локацій на Східному фронті російсько-української війни.

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Сили оборони завдають окупантам нищівних втрат

Череватий розповів, що Сили оборони України продовжують штурмові дії:

вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас,

у напрямку населених пунктів Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті, де наші бійці вже просунулися на відстань від 250 до 1100 метрів.

Ворог чинить неабиякий спротив, усіма можливими силами та засобами намагається втримати раніше зайняті позиції, застосовував бойову авіацію, 357 разів завдавав ударів з артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню, відбулося 16 бойових зіткнень,

– зазначив речник.

Попри це, нашим відважним воїнам вдалося за добу знищити:

181 окупанта, ще 65 – поранили, а 13 – взяли у полон,

7 гармат,

1 танк,

2 бойові броньовані машини,

1 багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10",

пункт управління БПЛА,

ворожий склад з боєприпасами.

Череватий також наголосив, що, попри заяви російських пропагандистських медіа, загарбникам від літа минулого року так і не вдалося повністю захопити Бахмут. Це в одному зі своїх чергових звернень нещодавно підтвердив і ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Цьому передувала копітка і ретельно спланована оборона міста з визначенням зовнішнього і внутрішнього рубежів, план якої був затверджений ще в липні минулого року,

– зауважив військовий.

Щоб захистити місто, українські захисники:

вирили майже 20 тисяч метрів траншей та інших оборонних споруд,

зробили близько 15 тисяч метрів різного роду загороджувальних споруд,

встановили більше ніж 5 тисяч мін.

"Це злагоджена робота саперів, інженерів і командирів усіх рівнів. Ретельно спланована оборона цього відтинку фронту дала можливість у підсумку знищити на околицях і в самому Бахмуті 21 тисячу вагнерівців, ще 60 тисяч із них отримали різного ступеня поранення", – підсумував Череватий.

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Ситуація в Бахмуті: коротко