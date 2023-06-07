У середу, 7 червня, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський показав, як українські штурмові загони дають відсіч ворогові поблизу Бахмута в Донецькій області. Власне, на ролику видно воїнів 3-тьої окремої штурмової бригади.

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Росіяни втрачають позиції

Зазначимо, що ця ОШБ була сформована на базі підрозділу територіальної оборони полку "Азов". Не варто сумніватися в тому, що її бійцям вдаватиметься з кожним днем все більше просуватись на Сході та врешті-решт вигнати ворога.

Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом,

– написав Сирський.

ЗСУ просувають під Бахмутом: відео Сирського

Варто сказати, що за день перед тим, ввечері 6 червня, екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький опублікував відео командира другого штурмового відділення третьої штурмової роти "Стіча".

Злагоджена робота штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 міліметрів, танків та аеророзвідки. Результат: відкинули росіян на кілометр, закріпилися на позиціях,

– написав він.

Як 3-тя ОШБ давала відсіч окупантам: відео Білецького

Бахмутський напрямок: останнє