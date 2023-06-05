Про це Маляр повідомила в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.
Дивіться також Є просування та займаємо висоти, – Маляр розповіла, де ЗСУ перейшли у "широкий наступ"
Де наступають наші бійці
Посадовиця також наголосила, що війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.
Зокрема, захисники просунулися в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Парасковіївка (від 200 метрів до 1,6 кілометра) та в районі Іванівського і Кліщіївка (від 100 до 700 метрів).
Крім того, Маляр прокоментувала інтригуючу карту, де червоною лінією обведений Бахмут. Власне, заступниця міністра пояснила, що у цьому районі ведуться запеклі бойові дії. Таким чином Маляр позначила актуальний епіцентр російсько-української війни.
Епіцентр боїв / Фото з телеграму Маляр
По флангах ми вийшли на контроль панівних висот і зараз практично на Бахмутському напрямку ми просуваємось,
– підкреслила Маляр.
Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті
- На Сході країни українські захисники перейшли у контрнаступ, а ось на Півдні – тривають бої місцевого значення. Окупанти на цьому напрямку перебувають в обороні.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про вдалу роботу 3-ї окремої штурмової бригади. Танки бійців, за його словами, рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку.
- Крім того, ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин раптом повідомив, що на південно-західній околиці Бахмута, яку раніше утримували його підрозділи, зараз знову перебувають ЗСУ. Пригожин застеріг окупантів від подальших кроків Сил оборони України.
- Додамо, що за минулу добу наші воїни ліквідували ще 410 окупантів. Таким чином, загальна кількість вбитих в Україні загарбників сягнула 210 350 осіб.