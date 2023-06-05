Про це заступниця міністра оборони заявила в ефірі національного телемарафону. Також у Міноборони розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку, повідомляє 24 Канал.
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Від оборони до наступальних операцій
Маляр підкреслила, що оборона Бахмута триває від початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим оборонна операція містить різні комплексні заходи, серед яких – контрнаступальні. Бахмут залишається епіцентром активних бойових дій, проте зараз Сили оборони перейшли до наступу.
Там наші Збройні Сили змогли перейти у доволі широкий наступ. На сьогодні там є певні успіхи та просування. Ми займаємо панівні висоти,
– заявила Маляр.
Згодом стало відомо, що Оперативно стратегічне угруповання військ "Хортиця" здійснює наступальні операції на східному фронті. Маляр повідомила, що попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі й позиції українські захисники у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках:
- Оріхово-Василівка, Парасковіївка від 200 до 1600 метрів;
- Іванівське та Кліщіївка від 100 до 700 метрів.
"Бойові дії тривають", – прокоментувала ситуацію на Сході Маляр.
Окрім того, Маляр у мережі опублікувала цікаву карту, на якій місто Бахмут обведене червоним колом. Заступниця міністра оборони ніяк не прокоментувала свій допис.
Маляр заінтригувала новою картою / Фото Ганна Маляр
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Маляр заявила, що контрнаступальні операції проходять на декількох ділянках фронту. Ясна річ, подробиць у Міноборони розкривати не стали, разом з тим – розповіли про ситуацію на фронті загалом.
На Сході країни українські захисники дійсно перейшли у контрнаступ, а ось на Півдні – тривають бої місцевого значення. Окупанти на цьому напрямку перебувають в обороні.