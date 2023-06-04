Плани люблять тишу. Так підписала відео заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 Канал.
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Промовисте відео з військовими
На оприлюднених кадрах наші воїни зі зброєю в руках, на фоні військової техніки, на різних ділянках фронту та головне: усі показують один і той самий жест – зберігайте тишу.
Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде,
– підкреслила Ганна Маляр.
Промовисті кадри з українськими воїнами: дивіться відео
Президент заявив, що Україна готова до контрнаступу
- Напередодні Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що наша держава вже готова розпочати контрнаступ.
- Президент наголосив, ми твердо віримо, що все вийде.
- Український лідер додав, що достеменно не знає, скільки саме часу займе контрнаступ. Зауважив, що все може піти абсолютно різними шляхами.
- Верховний Головнокомандувач вкотре наголосив, що Україні терміново потрібні додаткові ЗРК Patriot для захисту цивільних від повітряних бомбардувань, а також військ на передовій.
- Також зазначив, що нам потрібно більше західного озброєння. Втім, українські воїни вже готові рухатися вперед, адже ми не можемо чекати місяцями.