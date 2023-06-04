Планы любят тишину. Так подписала видео заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует 24 Канал.
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Красноречивое видео с военными
На обнародованных кадрах наши воины с оружием в руках, на фоне военной техники, на разных участках фронта и главное: все показывают один и тот же жест – сохраняйте тишину.
Планы любят тишину. Объявления о начале не будет,
– подчеркнула Анна Маляр.
Красноречивые кадры с украинскими воинами: смотрите видео
Президент заявил, что Украина готова к контрнаступлению
- Накануне Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что наше государство уже готово начать контрнаступление.
- Президент подчеркнул, что мы твердо верим, что все получится.
- Украинский лидер добавил, что точно не знает, сколько именно времени займет контрнаступление. Заметил, что все может пойти совершенно разными путями.
- Верховный Главнокомандующий в очередной раз подчеркнул, что Украине срочно нужны дополнительные ЗРК Patriot для защиты гражданских от воздушных бомбардировок, а также войск на передовой.
- Также отметил, что нам нужно больше западного вооружения. Впрочем, украинские воины готовы двигаться вперед, ведь мы не можем ждать месяцами.