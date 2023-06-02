Об этом во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Президент прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ

Глава государства отметил, что война – это не кино.

Мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деокупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления,

– заявил украинский лидер.

По его словам, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян.