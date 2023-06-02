Об этом во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.
К теме Может дать шанс на крепкий мир с Россией, – Макрон заговорил о предстоящем контрнаступлении Украины
Президент прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ
Глава государства отметил, что война – это не кино.
Мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деокупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления,
– заявил украинский лидер.
По его словам, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит, когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян.