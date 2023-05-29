По словам генерал-полковника, украинские части и подразделения отражают все попытки врага продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского. Более того, ВСУ наносят врагу значительные потери в личном составе и технике.
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Что Сырский сказал о наступлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Вместе обсудили:
- возможные сценарии развития событий на этом направлении;
- текущую ситуацию на фронте.
Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним,
– рассказал Сырский.
Генерал-полковник на передовой поблагодарил и наградил военных:
- 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс";
- 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы;
- 81 ОДШБр;
- 95 отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
"От офицера к солдату все с честью выполняют свой долг перед украинским народом", – отметил Сырский.
Сырский посетил Лиманское направление: смотрите видео
Что происходит на Лиманском направлении
Боец Вооруженных Сил Украины Евгений Карась предположил, что в ближайшее время может состояться наступательная операция ВСУ, в ходе которой будет освобождена значительная часть оккупированных территорий.
По его словам, оккупанты сосредоточили огромное количество войск на Лиманском направлении. Этот личный склад Россия планирует бросить в наступление.
Это такой кривой маятник как бокс. Здесь не бывает, чтобы без всяких ударов,
– объяснил военный.
По его словам, если сейчас российские захватчики потерпят глубокое поражение, то перейдут к полной обороне. Подробнее о позиции военного читайте здесь.