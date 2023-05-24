Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал впечатляющее видео с окрестностей Бахмута. На нем показано, как наши бойцы штурмуют позиции окупантов.
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Успешный штурм вражеских позиций
По словам Сырского, боевую задачу выполняют бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады и 1-го механизированного батальона.
Приблизившись к блиндажам противника, штурмовики удачно атакуют вражеские позиции.
Как Силы обороны штурмуют позиции россиян: смотрите видео
Напомним, что украинские воины продолжают брать в окружение российских окупантов на Бахмутском направлении. Они уверенно продвигаются по флангам города и пленяют окупантов.
Представитель Восточной группировки Сергей Череватый рассказал, что главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян.
Актуальные потери России
За минувшие сутки статистику потерь пополнили еще 400 бойцов так называемой "второй армии мира". Если же говорить о потерях более года полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. В тот мир отправили 204 760 русских солдат.
Кроме того, у россиян стало гораздо меньше техники. За 15 месяцев полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:
- танков – 3792;
- боевых бронированных машин – 7424;
- артиллерийских систем – 3 339;
- РСЗО – 570;
- средства ПВО – 327;
- самолетов – 309;
- вертолетов – 296;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2871;
- крылатые ракеты – 1015;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6146;
- специальной техники – 440.