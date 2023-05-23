Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, Силы обороны пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.
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Какой главный подвиг украинских воинов
Наступательный бой тяжелейший в смысле потерь. И когда наши заготовленные резервы, которые сейчас учатся за границей, в Украине, придут и им придется вести мощные наступательные бои, чтобы отбросить врага, то одна вещь, когда тебя встречает противник, полностью вооруженный, морально готовый. И другое дело – когда он избит, разорван, деморализован,
– сказал Череватый.
По словам спикера, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.
Череватый говорит, что потери Украины на порядки меньше, чем у россиян, но они и на порядок более ценны для нас, чем для них.
"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции", – подчеркнул Череватый.
Актуальные потери врага
За последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 480 единиц личного состава. Всего с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян.
Кроме того, враг массово теряет технику, в частности:
- танков – 3789 (+4);
- боевых бронированных машин – 7419 (+12);
- артиллерийских систем – 3318 (+40);
- РСЗО – 565 (+0);
- средств ПВО – 327 (+0);
- самолетов – 309 (+0);
- вертолетов – 295 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34);
- крылатых ракет – 1015 (+4);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10);
- специальной техники – 433 (+6).