Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, Силы обороны пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.

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Какой главный подвиг украинских воинов

Наступательный бой тяжелейший в смысле потерь. И когда наши заготовленные резервы, которые сейчас учатся за границей, в Украине, придут и им придется вести мощные наступательные бои, чтобы отбросить врага, то одна вещь, когда тебя встречает противник, полностью вооруженный, морально готовый. И другое дело – когда он избит, разорван, деморализован,

– сказал Череватый.

По словам спикера, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.

Череватый говорит, что потери Украины на порядки меньше, чем у россиян, но они и на порядок более ценны для нас, чем для них.

"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции", – подчеркнул Череватый.

Актуальные потери врага

За последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 480 единиц личного состава. Всего с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян.

Кроме того, враг массово теряет технику, в частности: