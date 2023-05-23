Об этом секретарь СНБО заявил американским журналистам, комментируя происходящее на Востоке Украины. Также он подчеркнул, что за 10 месяцев россияне потеряли огромное количество живой силы и техники, пытаясь штурмовать город.

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ВСУ контролируют часть Бахмута

Данилов подчеркнул, что заявления россиян о якобы "взятии" города ложны и являются откровенным враньем, ведь часть Бахмута находится под контролем украинских защитников.

Если они (россияне – 24 Канал) считают, что взяли Бахмут, я могу сказать, что это неправда. На сегодня часть Бахмута находится под нашим контролем,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что решение по обороне города принималось на стратегическом уровне. На Ставке главнокомандующего постоянно обсуждают и контролируют вопросы Бахмута. Данилов подчеркнул, что правительство понимало, зачем принимало меры по удержанию обороны.

Кроме того, он подчеркнул, что на Бахмутском направлении погибло большое количество российских военных. Речь идет не только о вагнеровцах, но и о спецназовцах, воздушно-десантных войсках и представителях других родов войск России. Также россияне потеряли много техники и боеприпасов, наступая на Бахмут.

"Это была наша успешная стратегическая оборонная операция. Мы 10 месяцев удерживали территорию, где мы их ежедневно уничтожали. Бахмут не могут взять 10 месяцев. Чем они могут похвастаться?" – сказал Данилов.

Также Данилов прокомментировал долгожданное контрнаступление Украины. По его словам, окончательное решение будет приниматься Владимиром Зеленским. В настоящее время, по словам секретаря СНБО, Украина работает над планом.

"Мы четко отдаем себе отчет, когда, где, как и что нужно начинать. Когда решение будет принято, Россия это обязательно почувствует",

– подытожил он.

Пригожин "берет" Бахмут чуть ли не еженедельно

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что Бахмут якобы захватили. За город продолжают идти ожесточенные бои в течение нескольких месяцев.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что таким "вбросам" Пригожина есть несколько объяснений. Во-первых, за 10 месяцев россиянам нужна хоть какая-то победа, а потому раздувают "взятие" Бахмута. Во-вторых, главарь вагнеровцев стремится уже отойти от города, о чем тоже неоднократно заявлял.

"Это все в рамках одного нарратива – вроде, "я здесь победил в Бахмуте, дайте мне отползти, а дальше пусть уже регулярное войско", которое он сам обзывал, унижал", — говорит Череватый.