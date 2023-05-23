Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении стабильно сложная. Однако с июля 2022 года потери России в Бахмуте составляют более 100 тысяч личного состава.
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Сюда входят как уничтоженные, так и раненые оккупанты. Если сравнивать, то это больше, чем войско Чехии или в целом больше, чем среднестатистическая армия в Европе.
Они заявляли много раз о захвате Бахмута. Ставили разные дедлайны. Эти пустые заявления не подтверждались. Они несли огромные потери и крах,
– рассказал Конон.
Нацгвардеец рассказал, что происходит в Бахмуте: смотрите видео
У россиян не было проблем с боеприпасами
Как отметил военный, одна из самых больших проблем на Бахмутском направлении – наличие у оккупантов большого количества артиллерии и мобилизационного ресурса. Они не жалели ни город, ни собственных военных.
Бахмута и соседних населённых пунктов в принципе не существует. Там просто выжженная земля. Они не жалели снарядов. Ни о каком "снарядном голоде" речи не было. Дома иногда падали как домино,
– заметил Конон.
Тактика россиян в Бахмуте была неизменной. Они накрывали артиллерией условный "квадрат" размером в квадратный километр, а затем бросали своих в "мясные штурмы". Бывали и случаи, когда оккупанты попадали артиллерией в свои первые эшелоны, пытавшиеся атаковать украинские позиции.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- Российские оккупанты в очередной раз рассказывают, что они якобы захватили Бахмут. Однако представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый подчеркнул – украинские военные контролируют определенную территорию в самом городе.
- Речь идет о районе "Самолета". А вообще военные имеют фортификационные сооружения и окопы в юго-западной части города.
- Также украинские военные продвигаются в окрестностях Бахмута. Украинским защитникам удалось ликвидировать около двух рот оккупантов. Речь идет о 100 "двухсотых" и еще 100 "трехсотых".