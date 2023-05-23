Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона Нацгвардии "Свобода" Роман Конон. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении стабильно сложная. Однако с июля 2022 года потери России в Бахмуте составляют более 100 тысяч личного состава.

К теме Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Сюда входят как уничтоженные, так и раненые оккупанты. Если сравнивать, то это больше, чем войско Чехии или в целом больше, чем среднестатистическая армия в Европе.

Они заявляли много раз о захвате Бахмута. Ставили разные дедлайны. Эти пустые заявления не подтверждались. Они несли огромные потери и крах,

– рассказал Конон.

Нацгвардеец рассказал, что происходит в Бахмуте: смотрите видео

У россиян не было проблем с боеприпасами

Как отметил военный, одна из самых больших проблем на Бахмутском направлении – наличие у оккупантов большого количества артиллерии и мобилизационного ресурса. Они не жалели ни город, ни собственных военных.

Бахмута и соседних населённых пунктов в принципе не существует. Там просто выжженная земля. Они не жалели снарядов. Ни о каком "снарядном голоде" речи не было. Дома иногда падали как домино,

– заметил Конон.

Заметьте! Ранее главарь так называемой "частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин истерил о "снарядном голоде" у его боевиков. Именно эта группировка воюет в Бахмуте. Однако украинские военные не фиксировали уменьшения обстрелов на этом направлении.

Тактика россиян в Бахмуте была неизменной. Они накрывали артиллерией условный "квадрат" размером в квадратный километр, а затем бросали своих в "мясные штурмы". Бывали и случаи, когда оккупанты попадали артиллерией в свои первые эшелоны, пытавшиеся атаковать украинские позиции.

Какая ситуация в Бахмуте: коротко