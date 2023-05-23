Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку стабільно складна. Однак з липня 2022 року втрати Росії у Бахмуті становлять більш ніж 100 тисяч особового складу.

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Сюди входять як знищені, так і поранені окупанти. Якщо порівнювати, то це більше за військо Чехії чи загалом за середньостатистичну армію в Європі.

Вони заявляли багато разів про захоплення Бахмута. Ставили різні дедлайни. Ті пусті заяви не підтверджувалися. Вони зазнавали величезних втрат і краху,

– розповів Конон.

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В росіян не було проблем з боєприпасами

Як наголосив військовий, одна з найбільших проблем на Бахмутському напрямку – наявність в окупантів великої кількості артилерії та мобілізаційного ресурсу. Вони не шкодували ні місто, ні власних військових.

Бахмута та сусідніх населених пунктів в принципі не існує. Там просто випалена земля. Вони не жалкували снарядів. Ні про який "снарядний голод" не йшлося. Будинки інколи падали як доміно,

– зауважив Конон.

Зауважте! Раніше ватажок так званої "приватної військової компанії "Вагнера" Євгєній Пригожин істерив про "снарядний голод" у його бойовиків. Саме це угруповання воює в Бахмуті. Однак українські військові не фіксували зменшення обстрілів на цьому напрямку.

Тактика росіян в Бахмуті була незмінною. Вони накривали артилерією умовний "квадрат" завбільшки у квадратний кілометр, а потім кидали своїх у "м'ясні штурми". Бували й випадки, коли окупанти потрапляли артилерією у своїй перші ешелони, які намагалися атакувати.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко