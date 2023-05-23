Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку стабільно складна. Однак з липня 2022 року втрати Росії у Бахмуті становлять більш ніж 100 тисяч особового складу.
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Сюди входять як знищені, так і поранені окупанти. Якщо порівнювати, то це більше за військо Чехії чи загалом за середньостатистичну армію в Європі.
Вони заявляли багато разів про захоплення Бахмута. Ставили різні дедлайни. Ті пусті заяви не підтверджувалися. Вони зазнавали величезних втрат і краху,
– розповів Конон.
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В росіян не було проблем з боєприпасами
Як наголосив військовий, одна з найбільших проблем на Бахмутському напрямку – наявність в окупантів великої кількості артилерії та мобілізаційного ресурсу. Вони не шкодували ні місто, ні власних військових.
Бахмута та сусідніх населених пунктів в принципі не існує. Там просто випалена земля. Вони не жалкували снарядів. Ні про який "снарядний голод" не йшлося. Будинки інколи падали як доміно,
– зауважив Конон.
Тактика росіян в Бахмуті була незмінною. Вони накривали артилерією умовний "квадрат" завбільшки у квадратний кілометр, а потім кидали своїх у "м'ясні штурми". Бували й випадки, коли окупанти потрапляли артилерією у своїй перші ешелони, які намагалися атакувати.
Яка ситуація в Бахмуті: коротко
- Російські окупанти в черговий раз розповідають, що вони буцімто захопили Бахмут. Однак речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий підкреслив – українські військові контролюють певну територію в самому місті.
- Йдеться про район "Літака". А загалом військові мають фортифікаційні споруди та окопи у південно-західній частині міста.
- Також українські військові просуваються на околицях Бахмута. Українським захисникам вдалося ліквідувати близько двох рот окупантів. Йдеться по 100 "двохсотих" та ще 100 "трьохсотих".