Ворог продовжує зосереджувати військові і інформаційні зусилля на захопленні Бахмута, проте зазнає величезних втрат. Про це в прямому ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Що відомо про втрати окупантів у Бахмуті

На пресконференції, що підбулася піля саміту G7, Джо Байден заявив, що російські війська понесли на бахмутському напрямку величезні втрати – до 100 тисяч військових.

Не важливо, окупований він чи ні (Бахмут – 24 Канал) – там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але їм, Збройним силам України, вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою "Вагнера",

– повідомив Байден.

Представник ГУР Міноборони підтвердив заяву американського президента, але зауважив, що є лише питання різниці того, як подають дані – в одному з варіантів вбитих і поранених подають разом, а в іншому – зараховують окремо.

"Загалом зазвичай відбувається постійний обмін інформацією між Україною та нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", – повідомив Юсов.

Як розвиваються події у Бахмуті