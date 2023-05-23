Враг продолжает сосредотачивать военные и информационные усилия на захвате Бахмута, однако несет огромные потери. Об этом в прямом эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Что известно о потерях оккупантов в Бахмуте

На пресс-конференции, состоявшейся после саммита G7, Джо Байден заявил, что российские войска понесли на бахмутском направлении огромные потери – до 100 тысяч военных.

Не важно, оккупирован он или нет (Бахмут – 24 Канал) – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им, Вооруженным силам Украины, удалось сковать очень много российских войск, включая группу "Вагнера",

– сообщил Байден.

Представитель ГУР Минобороны подтвердил заявление американского президента, но отметил, что есть только вопрос разницы того, как представляют данные – в одном из вариантов убитых и раненых подают вместе, а в другом – засчитывают отдельно.

"В целом обычно происходит постоянный обмен информацией между Украиной и нашими партнерами, и между этими данными никаких разногласий нет. Потери российские под Бахмутом действительно колоссальны. Они совершенно не отвечают ни поставленным целям, ни полученным результатам", – сообщил Юсов.

Как развиваются события в Бахмуте