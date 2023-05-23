Такое мнение 24 Каналу озвучил майор ВСУ в запасе, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, такая же проблема была раньше у украинских бойцов.
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"Полуокружение позволяет нам двигаться в Бахмут и из Бахмута, держать его под огневым контролем. Мы это и делали, сейчас это можно делать еще ловче. Поэтому у них возникает такая же проблема, которая была у наших военных на дороге из Часового Яра в Бахмут, по которой можно было что-то подвозить", – считает майор ВСУ в запасе.
ВСУ будут продвигаться в Бахмуте
Гетьман отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял о ротации среди своих наемников. ВСУ смогут продвигаться и окружить группировку вагнеровцев.
На мой взгляд, когда вагнеровцы поймут, что могут быть окружены, и еще не произойдет ротация, то будет команда на выход из Бахмута от Пригожина. Бахмут будет автоматически освобожден, потому что они из него выйдут. Скажут, что это был "жест доброй воли",
– предположил он.
Ветеран российско-украинской войны подчеркнул, что продвижение ВСУ по фалангам в Бахмуте – это очень важно.
Гетьман о боях за Бахмут: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что защитники продолжают продвигаться по фалангам пригорода Бахмута и фактически приближаются к взятию города-крепости в тактическое окружение.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 21 мая украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение. Враг потерял часть господствующих высот вокруг. Продолжается продвижение ВСУ по флангам.
- Она рассказала, что сейчас в городе российские оккупанты проводят зачистку захваченых территорий. Таким образом захватчики ищут, не остались ли в городе украинские диверсионные группы.
- По словам Маляр, на сегодняшний день Вооруженные Силы Украины контролируют часть Бахмута. Контроль остался над определенными инфраструктурными и промышленными объектами, а также частным сектором.