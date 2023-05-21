Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил, что, несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, значение его обороны не теряет своей актуальности.

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Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически взять город в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества,

– отметил Сырский.



Cырский рассказал о ситуации в Бахмуте / Фото Military Media Center

Генерал-полковник сообщил, что в ходе работы с командирами подробно разобрали наши действия и порядок уничтожения врага, подчеркнув, что Силы обороны продолжают оборону.

"Ситуация сложная, но под контролем", – добавил Сырский.

ВСУ не оставили Бахмут

Предварительно представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что украинские военные не покинули Бахмут и продолжают удерживать позиции в городе, отражая атаки армии России.

Важно! Президент Владимир Зеленский уточнил, что на сегодняшний день Силы обороны остаются в Бахмуте, а это значит, что город не под контролем России.

В 3-й ОШБ сообщили о продвижении в городе

В третьей штурмовой бригаде сообщили об успехах на поле боя, бойцы продолжают выбивать кафиров с позиций под Бахмутом.

1730 метров в длину и в глубь – еще 700 метров зачищенной от врага территории,

– говорится в сообщении.