Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Японии в рамках встречи G7 21 мая, информирует 24 Канал.

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Сложнее всего, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди могли оказаться в окружении. Тогда военные знают, как действовать и как не допустить, чтобы наши люди попали в плен к врагу,

– заявил Владимир Зеленский.

"Никаких двойных трактовок": ВСУ все еще в Бахмуте

Президент отметил, что наши войска находятся в Бахмуте, выполняют задачи. В каких точках наши войска, президент сказал, что не будет уточнять по понятным причинам.

Сегодня наши военные находятся в Бахмуте, выполняют очень важные задачи. В каких именно точках делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен сегодня Россией. Никаких двойных толкований здесь быть не может,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Что этому предшествовало

Сегодня, 21 мая, с утра СМИ распространили информацию, что, мол, Владимир Зеленский сообщил, что Украина больше не контролирует Бахмут. В ОП опровергли информацию, на самом деле президент имел в виду, что от города почти ничего не осталось.

Скорее всего, причиной путаницы и неправильной трактовки слов Зеленского стала фраза "на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах". Теперь президенту пришлось уточнить и подтвердить то, что ВСУ все еще в Бахмуте.