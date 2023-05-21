Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины – рассказала, что российским оккупантам не удалось окружить Бахмут. Враг потерял часть господствующих высот вокруг несокрушимого украинского города.
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То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться,
– подчеркнула Маляр.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что ВСУ сохраняют контроль над:
- промышленными и инфраструктурными объектами;
- частным сектором в районе "Самолет".