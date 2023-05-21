Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України – розповіла, що російським окупантам не вдалося оточити Бахмут. Ворог втратив частину панівних висот довкола незламного українського міста.
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Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись,
– наголосила Маляр.
Заступниця міністра оборони наголосила, що ЗСУ зберігають контроль над:
- промисловими та інфраструктурними об'єктами;
- приватним сектором у районі "Літак".
Що кажуть у ЗСУ
Сергій Череватий розповів, що Володимир Зеленський, завляючи, що від Бахмута майже нічого не залишилося, мав рацію. Місто фактично знесено з лиця землі. Важкі бої тривають.
Українські герої тримають фортифікаційні споруди та декілька приміщень південно-західної частини міста. Ситуація – вкрай важка.