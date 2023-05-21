Росіяни впродовж багатьох місяців перетворювали Бахмут на попелище. Від міста практично нічого не залишилося. На фоні цього ворог видав заяву про "взяття" населеного пункту на Донеччині. Журналісти перед зустріччю з Джо Байденом спитали Володимира Зеленського, чи підтверджує він цю інформацію.
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Ворог зрівняв з землею Бахмут
Ось пряма мова:
- – Росіяни заявили, що взяли Бахмут, – запитав журналіст.
- – Я думаю, що ні, – відповів Володимир Зеленський.
Як уточнив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, таким чином Зеленський заперечив взяття Бахмута.
Я думаю, що ні. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях,
– зазначив він.
Президент України додав, що це трагедія, адже "на цьому місці нічого немає". Цими словами він прагнув пояснити, на що ворог перетворив Бахмут, і чому було надзвичайно складно тримати оборону міста. Він додав, що у місті залишилася лише земля та трупи російських військових, які самі прийшли на нашу територію.