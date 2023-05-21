Росіяни впродовж багатьох місяців перетворювали Бахмут на попелище. Від міста практично нічого не залишилося. На фоні цього ворог видав заяву про "взяття" населеного пункту на Донеччині. Журналісти перед зустріччю з Джо Байденом спитали Володимира Зеленського, чи підтверджує він цю інформацію.

Читайте також Пригожин знову заявив про завоювання Бахмута: в ISW пояснили, що на меті у "кухаря Путіна"

Ворог зрівняв з землею Бахмут

Ось пряма мова:

– Росіяни заявили, що взяли Бахмут, – запитав журналіст.

– Я думаю, що ні, – відповів Володимир Зеленський.

Як уточнив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, таким чином Зеленський заперечив взяття Бахмута.

Я думаю, що ні. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях,

– зазначив він.

Президент України додав, що це трагедія, адже "на цьому місці нічого немає". Цими словами він прагнув пояснити, на що ворог перетворив Бахмут, і чому було надзвичайно складно тримати оборону міста. Він додав, що у місті залишилася лише земля та трупи російських військових, які самі прийшли на нашу територію.