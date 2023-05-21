Россияне на протяжении многих месяцев превращали Бахмут в пепелище. От города практически ничего не осталось. На фоне этого враг выдал заявление о "взятии" населенного пункта Донецкой области. Журналисты перед встречей с Джо Байденом спросили Владимира Зеленского, подтверждает ли он эту информацию.

Читайте также Пригожин снова заявил о завоевании Бахмута: в ISW объяснили, что цель у "повара Путина"

Враг сравнял с землей Бахмут

Вот прямая речь:

– Россияне заявили, что взяли Бахмут, – спросил журналист.

– Я думаю, что нет, – ответил Владимир Зеленский.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, таким образом Зеленский возразил взятие Бахмута.

Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах,

– отметил Зеленский.

Реакция Зеленского на "взятие" Бахмута: смотрите видео

Президент Украины добавил, что это трагедия, ведь "на этом месте ничего нет". Этими словами он стремился объяснить, во что враг превратил Бахмут, и почему было очень сложно держать оборону города. Он добавил, что в городе осталась только земля и трупы российских военных, которые сами пришли на нашу территорию.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что бои за Бахмут не прекращаются. В нем также говорят, что за минувшие сутки оккупанты вели наступательные действия в направлении Белой Горы. Но они не принесли противнику результатов.

Что говорят в ISW о Бахмуте

Аналитики из Института по изучению войны внимательно следят за ситуацией. Они изучили заявление Пригожина о якобы захвате Бахмута 20 мая. В Институте отметили, что если вагнеровцам удалось одержать там победу – ключевое слово "если", – то она сугубо символическая.

Как уже отметил Зеленский, город превратили в руины. И в таком случае еще несколько кварталов Бахмута не будут важны ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Все потому, что населенный пункт не может стать плацдармом для продолжения наступательных операций врага. Да и вести оборону в нем будет очень сложно. Ведь ВСУ – титаны, чего не скажешь о российских оккупантов, которые буквально забросали наших защитников труппами.

В то же время напомним слова заместителя министра обороны Анны Маляр. По ее словам, в Бахмуте идут тяжелые бои. Они локализованы в районе "Самолет" вблизи уже разрушенного памятника МиГ-17.