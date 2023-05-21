В свежей сводке Генштаба отметили, что основные усилия враг сосредоточил сразу на пяти направлениях. Также, по данным ведомства, бои за Бахмут продолжаются. Это еще раз демонстрирует, что заявления Пригожина – откровенная манипуляция.
Читайте также Пригожин снова заявил о завоевании Бахмута: в ISW объяснили, какая цель у "повара Путина"
За сутки – 53 боевых столкновений
По данным Генштаба, враг сосредоточил основные свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали 53 боевых столкновения. Они прошли на указанных участках фронта.
Следует понимать, что эпицентрами боевых действий остаются два населенных пункта. Речь идет о Бахмуте и Марьинке.
Детальнее рассмотрим ситуацию на Бахмутском направлении. В Генштабе отмечают, что бои за сам Бахмут не прекращаются. За прошедшие сутки враг вел наступательные действия в направлении Белой Горы, которые не принесли ему результатов.
Кроме того, зафиксировали ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки. Также были авиационные удары в районах Славянска, Дружковки, Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Курдюмовки и Торецка.
В результате обстрелов врага пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
- Купянское направление. Россияне не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение.
- Лиманское направление. За прошедшие сутки не фиксировали наступательные действия со стороны врага.
- Авдеевское направление. За прошедшие сутки россияне там вели наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного. Успехов у оккупантов не было.
- Марьинское направление. Силы обороны в очередной раз отбили многочисленные атаки в самой Марьинке.
ВСУ наносят урон врагу
По данным Генштаба, за прошедшие сутки успешно свою работу выполняла авиация Сил обороны. Она нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также удалось уничтожить 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разного типа.
Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района скопления вооружения и техники. А также 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство ПВО и еще 1 важную для оккупантов цель.