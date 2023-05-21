В свежем отчете Института по изучению войны проанализировали последние заявления Пригожина. Он 20 мая якобы похвастался победой в Бахмуте, а также заявил, что покинет город 25 мая. Аналитики отмечают, что так называемая победа, если это вообще правда, символическая.

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"Захваченный" Бахмут не имеет стратегического значения

Собственно, Пригожин кичится, что его военные якобы полностью захватили Бахмут 20 мая. Мол, взяли под контроль последнее многоэтажное здание на юго-западе города вблизи памятника МиГ-17. И поскольку вагнеровцы вроде бы одержали какую-то победу, то до 25 мая они будут якобы удерживать оборону, чтобы в тот день передать ответственность за город регулярным войскам России.

В Институте отмечают, что не имеют видеоматериалов, подтверждающих слова Пригожина. В то же время ссылаются на украинское Минобороны. Замминистра Анна Маляр накануне заявляла, что наши защитники продолжают удерживать позиции вблизи памятника МиГ-17. Следует понимать, что там идут тяжелые бои, а ситуация – критическая. Тем не менее, украинские герои продолжают мужественно защищать часть города.

Аналитики подчеркивают, что так называемая победа, если она действительно есть, – чисто символическая. Даже если это заявление соответствует действительности, последние несколько кварталов Бахмута не важны ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Более того, их захват не дает российскому войску оперативно значимой территории, чтобы оно могло продолжать наступательные операции. Да и защищаться от возможных контратак ВСУ будет непросто.

Продвижение войска будет усложнено

По словам аналитиков, украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута усложнят любое продвижение врага за пределы города. При этом заявление Пригожина о якобы отводе своих наемников может свидетельствовать, что он не планирует продолжать наступательные действия. По крайней мере, с целью продвижения непосредственно к западу от Бахмута.

В Институте отмечают, что наемники Пригожина:

вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из города, ведь будут атакованы нашими защитниками;

если же и выйдут, то сорвут усилия российского минобороны по подготовке к запланированным контратакам ВСУ;

вряд ли смогут создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в городе во избежание контратак до 25 мая.

Опять же все это рассматривается сквозь призму того, что Пригожин не соврал об отводе. Но заметим, что соответствующие заявления он делает чуть ли не еженедельно, так что верить ему на слово нельзя вообще.

Заявление Пригожина о намерении отступить может быть грубой попыткой обмануть украинские войска и заставить их провести контратаку через Бахмут,

– говорят и в Институте.

В то же время составители отчета отметили, что врагу все же придется перебрасывать дополнительные силы на Бахмутское направление. И это нужно будет сделать независимо от того, выведет ли Пригожин своих наемников или нет.