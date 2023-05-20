Евгений Пригожин – главарь вагнеровцев – в который раз соврал, что его людоеды захватили Бахмут. Маляр – заместительница министра обороны – опровергла абсурдное заявление врага.

Обратите внимание "Жестокие бои за каждый метр города-крепости": ССО показали кадры из разрушенного Бахмута

В Бахмуте – тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор,

– говорится в сообщении.