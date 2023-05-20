Кадры из Бахмута обнародовали ССО. Жестокие бои за буквально каждый метр украинского города-крепости продолжаются, пишет 24 Канал.

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Украинские воины показали кадры из Бахмута

Разрушенный врагом город сняли операторы одного из центров Сил специальных операций ВСУ.

Ни одно видео, снятое в Бахмуте, в полной мере не передаст происходящее в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донбасса,

– отметили в ССО.

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Жестокие бои за Бахмут: смотрите видео

Оккупанты превращают Бахмут в пепел

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины в Бахмуте удерживают рубежи района "Самолет". На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Страна-агрессор не может побеждать качеством. Так что увеличила присутствие войск на этом направлении на несколько тысяч оккупантов. Враг пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и в количестве снарядов.

Российские оккупационные войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери, отметила Маляр. Также подчеркнула, что захватчики превращают здания в Бахмуте в пепел. "Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять", – констатировала заместитель министра.