В командовании Восточной группировки войск сообщали 19 мая, что за прошедшие сутки нашим воинам удалось продвинуться на 500 метров в районе города-крепости. В то же время заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр констатировала, что ВСУ удается держать позиции в Бахмуте, хотя темпы продвижения на направлении в целом были снижены.
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Город превращается в пепел
Как отметила чиновник, российские захватчики не могут "побеждать качеством, поэтому и берут количеством". Известно, что вражеских военных стало больше на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек.
Россия имеет более тяжелую артиллерию и снаряды, чем Украина, и пытается этим воспользоваться. Однако в конечном итоге оккупанты несут такие безумные потери, что и близко сравнить нельзя с нашими.
В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолёт". В пригороде Бахмута темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что ВСУ удается отбивать все атаки противника на этом направлении.
Как констатировала Маляр, оборона Бахмута и пригорода этого населенного пункта состоит в выполнении трех задач:
- уничтожении врага;
- снижении наступательного потенциала России;
- выигрыше времени для "других запланированных действий".
Успехи ВСУ под Бахмутом
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои и оккупанты не оставляют попыток взять город-крепость.
- Также, по его словам, врагу не удается достичь поставленных целей благодаря украинской армии. Подоляк назвал действия наших защитников фантастическими, ведь они не дали России, среди прочего, развернуть наступление как таковое.
- Кроме того, военный обозреватель Денис Попович предполагал, что наши воины стремятся занять тактические высоты вокруг Бахмута. Это позволит взять город под огневой контроль.