В командовании Восточной группировки войск сообщали 19 мая, что за прошедшие сутки нашим воинам удалось продвинуться на 500 метров в районе города-крепости. В то же время заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр констатировала, что ВСУ удается держать позиции в Бахмуте, хотя темпы продвижения на направлении в целом были снижены.

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Город превращается в пепел

Как отметила чиновник, российские захватчики не могут "побеждать качеством, поэтому и берут количеством". Известно, что вражеских военных стало больше на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек.

Россия имеет более тяжелую артиллерию и снаряды, чем Украина, и пытается этим воспользоваться. Однако в конечном итоге оккупанты несут такие безумные потери, что и близко сравнить нельзя с нашими.

В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолёт". В пригороде Бахмута темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что ВСУ удается отбивать все атаки противника на этом направлении.

Как констатировала Маляр, оборона Бахмута и пригорода этого населенного пункта состоит в выполнении трех задач:

уничтожении врага; снижении наступательного потенциала России; выигрыше времени для "других запланированных действий".

Успехи ВСУ под Бахмутом