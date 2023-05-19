Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ВСУ смогут полностью накрывать Бахмут огнем.

Смотрите также Тяжелые бои за Бахмут, наступление на Авдеевку: карта боевых действий 19 мая

"Прежде всего, получение тактических высот вокруг Бахмута позволит контролировать город огнем. Он будет у нас как на ладони, мы сможем полностью его накрывать", – пояснил Попович.

Военный обозреватель подчеркнул, что тогда возможный захват Бахмута потеряет всякий смысл для оккупантов.

Бахмут стал ловушкой для россиян

"Для россиян Бахмут стал самоцелью. Все их усилия сконцентрированы на городе, завоевание которого ничего им не даст", – отметил Попович.

Россияне попали в ловушку в Бахмуте: смотрите видео

Военный обозреватель добавил, что цель украинского командования заключалась в том, чтобы обескровить россиян в Бахмуте и лишить их возможности наступать затем в другом месте.

Попович напомнил заявление ГУР о невозможности россиян проводить большие наступательные операции – теперь они способны только на оборону.

Ситуация в Бахмуте: последние новости