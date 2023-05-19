Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, ЗСУ зможуть повністю накривати Бахмут вогнем.

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"Передусім здобуття тактичних висот довкола Бахмута дасть змогу контролювати місто вогнем. Він буде в нас як на долоні, ми зможемо повністю його накривати", – пояснив Попович.

Військовий оглядач наголосив, що тоді можливе захоплення Бахмута втратить будь-який сенс для окупантів.

Бахмут став пасткою для росіян

"Для росіян Бахмут став самоціллю. Усі їхні зусилля сконцентровані на місті, захоплення якого нічого їм не дасть", – зазначив Попович.

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Військовий оглядач додав, що мета українського командування полягала в тому, щоб знекровити росіян у Бахмуті та позбавити їх можливості наступати потім в іншому місці.

Попович нагадав заяву ГУР про незмогу росіян проводити великі наступальні операції – натепер вони здатні лише на оборону.

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