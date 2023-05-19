У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Яка ситуація на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ворог продовжує наступати на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському напрямках.
Окрім того, Росія знову завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо відомо, що протягом минулої доби противник завдав:
- 39 ракетних ударів;
- 39 авіаційних ударів;
- 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Українській військові пообіцяли оприлюднити детальну інформацію згодом. Також попередили, що знову є висока ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
Яка ситуація на фронті
Що відбувається на Сході країни
Що трапилось на Півдні
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу, окупанти використовують цивільні лікарні
У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
За даними наших військових, у тимчасово окупованому Луганську, Росія використовує Залізничну лікарню як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та вагнерівців.
За даними Генштабу ЗСУ, наша авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії. Окрім того:
- знищили 21 крилату ракету;
- 8 ворожих дронів різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- район зосередження озброєння та військової техніки;
- склад боєприпасів;
- 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;
- зенітно-ракетний комплекс росіян;
- 7 станцій радіоелектронної боротьби;
- радіолокаційну станцію.