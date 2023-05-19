У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Яка ситуація на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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Ворог продовжує наступати на:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському напрямках.

Окрім того, Росія знову завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо відомо, що протягом минулої доби противник завдав:

39 ракетних ударів;

39 авіаційних ударів;

50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українській військові пообіцяли оприлюднити детальну інформацію згодом. Також попередили, що знову є висока ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках – суттєвих змін в оперативній обстановці немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках – Росія протягом минулої доби здійснила мінометні та артилерійські обстріли Леонівки Чернігівської області, Студенки, Бояро-Лежачих, Павлівки, Басівки, Миропілля, Мезенівки Сумської області, а також Стариці, Синельникового, Огірцевого, Гатище, Нестерного, Бударки на Харківщині.

Що відбувається на Сході країни

На Куп'янському напрямку – ворог атакував з артилерії та мінометів. Під обстрілом була Кам'янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку – Росія наступальних дій не проводила. Атакували в районі населеного пункту Білогорівка. З артилерії вдарили по Макіївці, Білогорівці Луганської області, Верхньокам'янському та Спірному, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку – Росія продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Росія марно наступала в напрямку Іванівського, завдала удару авіацією в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку – Кремль провів безрезультатні наступальні дії у напрямку Сєверного та Первомайського. З авіації ворог вдарив в районах Новокалинового та Авдіївки, з артилерії атакував Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське, Карлівку та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку – наші підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Водночас ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, з артилерії обстріляв Красногорівку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку – наступу ворог не проводив. Вдарив біля Золотої Ниви та Великої Новосілки, обстріляв населені пункти біля лінії бойового зіткнення – Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське.

Що трапилось на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках – Росія продовжує оборонятись та завдала авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області, обстріляла Бурлацьке Донецької області, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області, а також Херсон.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу, окупанти використовують цивільні лікарні

У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

За даними наших військових, у тимчасово окупованому Луганську, Росія використовує Залізничну лікарню як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та вагнерівців.

За даними Генштабу ЗСУ, наша авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії. Окрім того:

знищили 21 крилату ракету;

8 ворожих дронів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: