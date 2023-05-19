У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Яка ситуація на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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Ворог продовжує наступати на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському напрямках.

Окрім того, Росія знову завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо відомо, що протягом минулої доби противник завдав:

  • 39 ракетних ударів;
  • 39 авіаційних ударів;
  • 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українській військові пообіцяли оприлюднити детальну інформацію згодом. Також попередили, що знову є висока ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Яка ситуація на фронті

Що відбувається на Сході країни

Що трапилось на Півдні

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу, окупанти використовують цивільні лікарні

У зв'язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.

За даними наших військових, у тимчасово окупованому Луганську, Росія використовує Залізничну лікарню як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців Росії та вагнерівців.

За даними Генштабу ЗСУ, наша авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії. Окрім того:

  • знищили 21 крилату ракету;
  • 8 ворожих дронів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • район зосередження озброєння та військової техніки;
  • склад боєприпасів;
  • 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;
  • зенітно-ракетний комплекс росіян;
  • 7 станцій радіоелектронної боротьби;
  • радіолокаційну станцію.