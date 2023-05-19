В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Какая ситуация на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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Враг продолжает наступать на:

  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Кроме того, Россия снова нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно известно, что за прошедшие сутки противник нанес:

  • 39 ракетных ударов;
  • 39 авиационных ударов;
  • 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Украинские военные пообещали обнародовать подробную информацию впоследствии. Также предупредили, что снова высока вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Какая ситуация на фронте

Что происходит на Востоке страны

Что случилось на Юге

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

ВСУ мощно отработали по врагу, оккупанты используют гражданские больницы

В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях,
– рассказали в Генштабе ВСУ.

По данным наших военных, во временно оккупированном Луганске Россия использует Железнодорожную больницу как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих России и вагнеровцев.

По данным Генштаба ВСУ, наша авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Кроме того:

  • уничтожили 21 крылатую ракету;
  • 8 вражеских дронов разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • район сосредоточения вооружения и военной техники;
  • состав боеприпасов;
  • 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях;
  • зенитно-ракетный комплекс россиян;
  • 7 станций радиоэлектронной борьбы;
  • радиолокационную станцию.