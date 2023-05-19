В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Какая ситуация на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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Враг продолжает наступать на:
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Кроме того, Россия снова нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно известно, что за прошедшие сутки противник нанес:
- 39 ракетных ударов;
- 39 авиационных ударов;
- 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Украинские военные пообещали обнародовать подробную информацию впоследствии. Также предупредили, что снова высока вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Какая ситуация на фронте
Что происходит на Востоке страны
Что случилось на Юге
Какая ситуация на фронте: смотрите карту
ВСУ мощно отработали по врагу, оккупанты используют гражданские больницы
В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
По данным наших военных, во временно оккупированном Луганске Россия использует Железнодорожную больницу как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих России и вагнеровцев.
По данным Генштаба ВСУ, наша авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Кроме того:
- уничтожили 21 крылатую ракету;
- 8 вражеских дронов разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- район сосредоточения вооружения и военной техники;
- состав боеприпасов;
- 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях;
- зенитно-ракетный комплекс россиян;
- 7 станций радиоэлектронной борьбы;
- радиолокационную станцию.