В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Какая ситуация на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Враг продолжает наступать на:

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

Кроме того, Россия снова нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно известно, что за прошедшие сутки противник нанес:

39 ракетных ударов;

39 авиационных ударов;

50 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Украинские военные пообещали обнародовать подробную информацию впоследствии. Также предупредили, что снова высока вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях – существенных изменений в оперативной обстановке нет.

На Северском и Слобожанском направлениях – Россия за прошедшие сутки осуществила минометные и артиллерийские обстрелы Леоновки Черниговской области, Студенок, Бояро-Лежачих, Павловки, Басовки, Мирополья, Мезеновки Сумской области, а также Старицы, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерного, Бударки на Харьковщине.

Что происходит на Востоке страны

На Купянском направлении – враг атаковал с артиллерии и минометов. Под обстрелом находились Каменка, Колодязное, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Захидное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении – Россия наступательных действий не предпринимала. Атаковали в районе населенного пункта Белогоровка. Из артиллерии ударили по Макеевке, Белогоровке Луганской области, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении – Россия продолжает вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Россия тщетно наступала в направлении Ивановского, нанесла удар авиацией в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении – Кремль провел безрезультатные наступательные действия в направлении Северного и Первомайского. Из авиации враг ударил в районах Новокалинового и Авдеевки, из артиллерии атаковал Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении – наши подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки и Новомихайловки. В то же время враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, из артиллерии обстрелял Красногоровку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении – наступления враг не проводил. Ударил возле Золотой Нивы и Великой Новоселки, обстрелял населенные пункты у линии боевого столкновения – Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

Что случилось на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях – Россия продолжает обороняться и нанесла авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области, обстреляла Бурлацкое Донецкой области, Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также Херсон.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

ВСУ мощно отработали по врагу, оккупанты используют гражданские больницы

В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

По данным наших военных, во временно оккупированном Луганске Россия использует Железнодорожную больницу как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих России и вагнеровцев.

По данным Генштаба ВСУ, наша авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Кроме того:

уничтожили 21 крылатую ракету;

8 вражеских дронов разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: